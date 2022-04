Carlos Fernández: Tenemos el enorme desafío de elevar nuestra productividad a niveles de competitividad mundial

Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras, señaló que los empresarios venezolanos quieren permanecer y trabajar por Venezuela, produciendo los bienes y servicios que la población necesita.

Asimismo, indicó en el Foro Diálogo Social Tripartita que ese es el rol natural e institucional que les corresponde a los empresarios.

"Es nuestra obligación como venezolanos reencontrarnos en el diálogo, la búsqueda de consensos. El diálogo es uno de los grandes avances de la civilización", sumó.

Cabe destacar que a los empresarios les toca junto a los demás integrantes del país recomponer el tema económico y social.

"Estamos conscientes de que se requiere un modelo de desarrollo productivo e inclusivo, que exige empresas eficientes y trabajadores productivos, exige institucionalidad, confianza para alcanzar un crecimiento económico", resaltó.

En ese sentido, sostuvo que se debe seguir trabajando para avanzar con la mirada puesta en el futuro: "para Fedecámaras hoy, el diálogo no es una ruta más, es la única ruta a la que apostamos".

"Construyamos entonces caminos nuevos y creativos, adaptados a la realidad del mundo laboral de hoy, que nunca volverá a ser el de antes, para dar las mejores soluciones a la gente", refirió.

El gremialista manifestó que no existe sociedad en el mundo que haya alcanzado un grado de desarrollo económico y social relevante, que no haya contado con el aporte del sector privado.

"Es a apostar a que este diálogo trascienda más allá de la coyuntura, avancemos hacia la conquista de la modernidad, ese tiene que ser nuestro Norte", enfatizó.

No obstante, apuntó que tienen la expectativa y el reto de que este proceso de diálogo sea exitoso, puesto que el país no "nos perdonará que este espacio no traiga soluciones a la problemática nacional".

Expresó, además, que tienen el enorme desafío de elevar nuestra productividad a niveles de competitividad global.