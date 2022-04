Cavilac: El suministro de leche se ha interrumpido en al menos cuatro plantas debido a las lluvias, inundaciones y los deslizamientos de tierra

Roger Figueroa, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria Láctea (Cavilac) advirtió que las lluvias, inundaciones y los deslizamientos de tierra han dificultado el trabajo del gremio, principalmente en los estados de producción láctea como Zulia, Barinas, Mérida y Táchira.

Debido a esta problemática, indció que el suministro de leche se ha interrumpido en al menos cuatro plantas, lo que representa cerca de 800 mil litros de leche diarios que se dejan de recibir.

"Las plantas receptoras de leche desde hace dos o tres días comienzan a tener dificultades importantes, esperemos que puedan resolver rápidamente esto para que no se interrumpa el flujo de leche a las plantas, pero la situación es grave", alertó.

"No solo nos está afectando la producción de leche, sino también de otros productos que no son con leche pasteurizada sino con leche artesanal, etc", acotó.

En una entrevista concedida a Unión Radio, Figueroa precisó que muchos productores están afectados, por lo cual están evaluando que medidas tomar para enfrentar el problema.

Sin embargo, aclaró que el hecho «no tendrá mayor efecto» en la población, pero explicó que las consecuencias serían para algunas líneas de producción que podrían disminuirse o paralizarse por la ausencia de materia prima.