Colombia elimina el uso de tapabocas, con algunas excepciones, y deroga la solicitud del carné de vacunación para actividades masivas y de ocio

El Gobierno de Colombia anunció este lunes las nuevas normas frente a la pandemia del covid-19 y el desescalamiento de medidas no farmacológicas que se aplicaran en el país.

A partir del 1 de mayo y hasta el 30 de junio se mantendrá la emergencia sanitaria. Sin embargo, el tapabocas se elimina —también a partir del 1 de mayo— en todos los municipios y distritos que hayan alcanzado el 70 % de segundas dosis y el 40 % en dosis de refuerzo.

El tapabocas se mantiene en salones de clase, oficinas, iglesias, transporte público, establecimientos de comercio y lugares sin ventilación directa. También se adoptan medidas para los viajeros que visiten Colombia.

“Estas medidas validan un mensaje: hemos venido luchando contra esta pandemia, no solamente duplicando las Unidades de Cuidado Intensivo, fortaleciendo el sistema de salud, sino logrando este sistema de vacunación masivo, seguro, gratuito y equitativo. Y ese trabajo, basado en la ciencia, nos permite en virtud de los indicadores que registra nuestro país, dar este mensaje de optimismo, dar este paso adelante y decirle a Colombia que seguimos en la reactivación económica con esta vacunación masiva y segura” dijo el presidente, Iván Duque.

Medidas para viajeros

En cuanto a los viajeros que visiten el país y que sean mayores de 18 años, la recomendación es que lleguen a Colombia con esquemas completos de vacunación de doble dosis o de una dosis en el caso de Janssen.

“A quienes no tengan esquemas completos o no estén vacunados, se va a exigir una prueba PCR negativa que no sea superior a 72 horas y podrá también presentarse una prueba de antígeno que no supere las 48 horas”, dijo el mandatario.