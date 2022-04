Economista Óscar Torrealba: Al no abrir realmente los mercados y resolver los problemas de fondo sigues teniendo el riesgo inflacionario en el país

Óscar Torrealba, economista y miembro del Comité Académico de Cedice Libertad, señaló que siempre existe el riesgo inflacionario en Venezuela porque no se ha resuelto el origen del problema.

Asimismo, indicó en el programa "Análisis de Entorno", transmitido por Fedecámaras Radio, que es un origen institucional y en el fondo de carácter político, es decir, cuando se genera inflaciones en una economía se hace porque existe la necesidad de mantener un nivel de gastos más elevados que los ingresos que puedan existir, y esto se financia por la emisión de dinero.

Sumó que genera dinero y es emisión de moneda se inyecta a la economía, es decir, para que haya una mayor oferta de la que la economía necesita realmente, causando incremento de los precios.

Cabe destacar que el problema de fondo no se ha solucionado, han disminuido considerablemente los ingresos fiscales, reduciendo los gastos que la misma hiperinflación ha impactado en los ingresos en bolívares.

"Se erosiona el mismo ingreso fiscal con el incremento inflacionario y en definitiva esto ha presionado a una disminución del gasto y a una disminución del tema inflacionario, que lo han hecho con una política bastante recesiva, como lo es el aumento del encaje legal", explicó.

De aumentar el encaje legal, disminuye el crédito, pero la generación del crédito incrementa la moneda circulante en la economía que "no es el génesis del problema".

"De alguna u otra forma, al no solucionar la génesis del problema, es decir, un Estado grande es un estado que está gastando menos, pero sigue siendo un Estado grande, un estado invasivo, un estado que abarca grandes áreas de la economía venezolana, al no solucionar este problema, al no abrir realmente los mercados, al no formalizar este asunto pues entonces sigues teniendo ese riesgo", precisó.

Manifestó que desde el Observatorio de Gasto Público tienen una cifra de inflación, dado que ejecutan un proyecto que se llama Inflaciómetro de Cedice, desde hace 4 años, y con éste, "si bien hemos estado viendo una disminución considerable de este patrón de esta variación de la inflación, sí vimos que durante el 15 de febrero al 15 de marzo un aumento significativo en los precios, sobre todo en restaurantes con 8,41% de variación y con alimentos 4,47%".