Ricardo Cusanno: Hoy tenemos un país sin crédito, es una sociedad que difícilmente evoluciona de manera económica

Ricardo Cusanno, expresidente de Fedecámaras, señaló sobre el Foro Diálogo Social Tripartita que entendiendo que lo que está ocurriendo "es algo que se viene demandando desde hace 2 décadas".

Asimismo, indicó en el programa "Entrevista Venevisión", transmitido por el canal Venevisión, que ahora espera que la asistencia técnica permita construir políticas en el área laboral.

Sostuvo que la única forma de que se construya esa política es de la mano de la discusión tripartita con la asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

"Somos consumidores, construir políticas con diálogo social, que el salario no se determine de manera unilateral, que venga estructurado por las realidades económicas del país", precisó.

Cabe destacar que la inflación es un mal que "hemos venido luchando por muchísimo tiempo" y actualmente, el país está sin crédito, "es una sociedad que difícilmente evoluciona de manera económica".

Cusanno manifestó que la política venezolana se fundamentó en el petróleo y "las sanciones vinieron a darle un cierre definitivo".

"Para nadie es un secreto el problema eléctrico que vivimos, quizás hay zonas del país que la viven mejor que otras. Creo que las sanciones se deben ir flexibilizando en la medida, que se vayan solucionando los problemas a la gente", acotó.

Espera que la alta política logre acuerdos y más en "un país donde pensar distinto no sea casi un horror para un ciudadano, un país donde podamos convivir con respeto".

- Enorme desafío -

Recientemente, Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras, comentó que los empresarios venezolanos quieren permanecer y trabajar por Venezuela, produciendo los bienes y servicios que la población necesita.

No obstante, apuntó que tienen la expectativa y el reto de que este proceso de diálogo sea exitoso, puesto que el país no "nos perdonará que este espacio no traiga soluciones a la problemática nacional".

Expresó, además, que tienen el enorme desafío de elevar nuestra productividad a niveles de competitividad global.