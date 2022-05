Médico Alejandro Rísquez: En Venezuela aún no se ha registrado ninguna hepatitis de origen desconocido

Alejandro Rísquez, médico pediatra y epidemiólogo, señaló sobre el alerta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por el aumento de casos de hepatitis aguda infantil de origen desconocido que no se ha podido descubrir qué tipo de Hepatitis C es, no se sabe si es vírica.

Asimismo, indicó en el programa "Shirley Radio", transmitido por el Circuito Onda La Superestación, que lo alarmante de estos casos es que han ocurrido dentro de este grupo de niños cuadros fulminantes y muchos de ellos han requerido trasplantes de hígado.

"Las virales son transmitidas por agua y alimentos contaminados, el problema con esta es que no se sabe cómo se transmite", agregó.

El especialista explicó que la mayoría de las hepatitis virales pueden ser prevenidas con buena higiene, buena educación sexual y vacunas.

No obstante, se está estudiando que sea un virus que afecta el sistema respiratorio, aparentemente no están relacionados con la Covid-19 ni con las vacunas contra el Coronavirus.

"En Venezuela aún no se ha registrado ninguna hepatitis de origen desconocido, pero hay que recordar que el país es epidémico y que hay que prevenir para evitar", precisó.