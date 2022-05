Avaf: Venezuela requiere por lo menos un millón 500 mil quintales para satisfacer el consumo nacional de café

El presidente de la Asociación Venezolana de Agricultura Familiar (Avaf), Juan Carlos Montesinos, manifestó que Venezuela requiere por lo menos un millón 500 mil quintales para satisfacer el consumo nacional de café.

Agregó que el sector puede llegar a producir de 500 a 600 mil quintales de café en el país.

“Hay productores que están dejando la cosecha en la unidad productiva porque no dan los costos, al precio que se está vendiendo”.

Por su parte, denunció que en Venezuela lo que se consume casi todo es importado, además de que no hay control sanitario ya que han llegado cargamentos de café con hongos y no poseen aranceles al entrar al país.

“Esto repercute en el precio y afecta al productor porque el comerciante nunca deja de perder” .

En entrevista concedida a Fedecámaras Radio, Montesinos dijo que los productores familiares y la agricultura empresarial tenían estimado que para el 2022 tuvieran alrededor de 300 mil hectáreas de maíz sembrado por lo que esperan seguir aumentando en la producción de arroz y maíz.

Asimismo, señaló que el 70% de los venezolanos no está consumiendo proteína animal porque no tienen el poder adquisitivo. El consumo en la carne de res estaba en 26 kilogramos per cápita anual, hoy en día está en 1,8 kilogramos per cápita anual.