Abogado César Mata García: Una de las gestiones de Chevron es lograr la flexibilización de la licencia en el país para aumentar la producción de crudo

El abogado especializado en Política Petrolera, César Mata García, señaló sobre la autorización dada por Estados Unidos a Chevron para conversar con el Gobierno venezolano que no ha habido un cambio en la licencia número 8.

Asimismo, indicó en el programa "Dos más Dos", transmitido por Unión Radio, que se mantiene exactamente el mismo estatus, por lo que la licencia está en vigencia hasta el 1 de junio, si no hay un cambio.

Sostuvo que "no hay ningún cambio que implique de manera alguna" el aumento de la producción de crudo de Venezuela.

"La elucubración ha sido si ahora efectivamente se va a poder negociar o no, que fue una de las noticias que se corrió, lo cual, mientras no exista un documento oficial no es cierto", dijo.

Resaltó que lo que sí es contundente es que no hay un instrumento jurídico que demuestre o que de fundamento legal a las noticias que se han transmitido sobre la flexibilización de las sanciones a Venezuela.

Cabe destacar que Chevron tiene más de 100 años en Venezuela y tiene la intención de seguir en el país, de aumentar la producción, así como también tiene la capacidad financiera y operativa para hacerlo.

Dijo que justamente una de las gestiones de la empresa norteamericana "es lograr una flexibilización de la licencia, no de las sanciones en general, sino cambiar la licencia para aumentar la producción".

No obstante, aguas abajo, para el pago de la propia deuda, dado que Pdvsa "le tiene una deuda a Chevron de US$5.000 millones".

El especialista afirmó que hasta que no haya un pronunciamiento oficial de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), no debe haber "elucubraciones o manipulaciones de la información" sobre la flexibilización de las sanciones.