Presidenta de Consecomercio: Productos importados que se consuman en el país deben haber sido nacionalizados correctamente

La presidenta de Consecomercio, Tiziana Polesel, señaló que el sector de autopartes está siendo afectado por el ingreso de productos importados al país, que muchas veces no cumplen con el control de calidad.

Asimismo, indicó en el programa "Mesa de Análisis", transmitido por Fedecámaras Radio, que uno de los que más preocupa es el sector autopartes, puesto que esa pieza va en un vehículo y "si no tiene la calidad requerida, ese carro puede tener un accidente".

Sostuvo que es necesario que los productos importados deben entrar de manera formal al país, por lo que le hace un llamado a los agentes aduanero y al Ejecutivo Nacional.

"La responsabilidad de esto está en las aduanas, nosotros no estamos en las aduanas, nosotros no somos los que estamos en la fronteras", agregó.

Enfatizó que hay "una responsabilidad directa del Ejecutivo" que tiene que velar que los productos que se consuman en el país hayan sido nacionalizados correctamente.

Cabe acotar que los productos importados que entren a Venezuela deben pagar impuestos, así como también ser supervisados, especialmente los medicamentos, alimentos y autopartes.

"Ahí es donde nadie puede llevar un control, el primer control que no ocurre es que el fisco no sabe qué entró, no se ha registrado, no se nacionalizó la mercancía y luego ya cuando ingresa generalmente se vende por vías informales", resaltó.