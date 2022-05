Economía de Perú creció 3,84% en el primer trimestre de este año

En marzo de 2022, la producción nacional de Perú se incrementó en 3,79% en comparación con similar mes del año anterior, determinado por el crecimiento de la producción en la mayoría de los sectores económicos, con excepción de Pesca, Minería e Hidrocarburos y Financiero.

Así lo dio conocer el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el informe técnico Producción Nacional. Igualmente, informó que, en el primer trimestre de este año, la economía peruana avanzó en 3,84%.

En 2,93% creció la producción del sector Agropecuario

Durante el mes de análisis, el sector Agropecuario aumentó en 2,93% por el aumento de las cosechas en el subsector agrícola (3,71%) asociado a la mayor producción de algodón rama (143,9%), papa (13,4%), uva (11,6%), cacao (5,0%), espárrago (4,0%), plátano (3,9%) y arroz cáscara (1,9%); lo cual se vio favorecido por las condiciones climáticas (temperatura normal a superior), principalmente en la costa.

Similar tendencia mostró el subsector pecuario al incrementarse en 1,82% por los mayores volúmenes de producción de porcino (4,5%), ave (2,4%), vacuno (1,2%) y leche fresca (1,0%).

Sector Pesca se redujo en 25,10%

El INEI informó que el sector Pesca disminuyó en 25,10% explicado por la menor captura de especies de origen marítimo (-29,75%), principalmente para consumo humano directo: preparación de enlatado (-41,6%), para congelado (-33,3%), consumo en estado fresco (-18,7%) y para elaboración de curado (-3,9%).

Igualmente, la pesca para consumo humano indirecto (harina y aceite de pescado) disminuyó en 45,62% debido a la menor extracción de anchoveta que alcanzó 37 025 toneladas, frente a las 68 084 toneladas obtenidas en marzo 2021; resultado que se reportó en el tercer mes de la primera temporada de pesca de anchoveta en la zona sur del litoral peruano, área de menor disponibilidad de este recurso.

Por otro lado, la pesca de origen continental aumentó 19,57% debido a la mayor extracción de especies para congelado y consumo en estado fresco.

En 1,21% disminuyó la producción del sector Minería e Hidrocarburos

En el tercer mes del año, el sector Minería e Hidrocarburos se redujo en 1,21% por el desempeño negativo de la actividad minero metálica en -3,21% asociado a los menores niveles de producción de plata (-9,8%), zinc (-9,8%), oro (-9,4%), plomo (-5,0%), molibdeno (-4,2%), cobre (-1,6%) y estaño (-0,8%); no obstante, se incrementó la producción de hierro (38,7%).

Por otro lado, la producción del subsector hidrocarburos aumentó en 12,27% sustentado en la mayor explotación de líquidos de gas natural (26,0%) y gas natural (17,8%); en tanto que, se redujo la producción de petróleo crudo (-16,8%).

Sector Manufactura se incrementó de 4,67%

En marzo de este año, el sector Manufactura creció en 4,67% como resultado de la mayor actividad del subsector no primario (9,99%); no obstante, se redujo la producción en el subsector primario (-12,62%). El desempeño positivo del subsector no primario fue determinado por la mayor producción de sus tres componentes: bienes intermedios (11,92%), bienes de consumo (5,66%) y bienes de capital (78,12%).

El subsector primario se vio afectado por la menor actividad de las ramas de elaboración y conservación de pescado (-43,11%), fabricación de productos primarios de metales preciosos (-9,27%), fabricación de productos de la refinación de petróleo (-8,85%) y elaboración de azúcar (-10,72%); sin embargo, aumentó la elaboración y conservación de carne (2,40%).

En 2,67% aumentó el sector Electricidad, Gas y Agua

Durante marzo de este año, el sector Electricidad, Gas y Agua creció en 2,67% determinado por el avance positivo del subsector electricidad (2,69%), del subsector distribución de gas (6,13%) y del subsector agua (1,95%). En el crecimiento del subsector electricidad influyó la mayor generación de origen termoeléctrico (5,4%) e hidroeléctrico (1,7%); el resultado del subsector agua se sustentó en la mayor generación de las empresas Sedapal (3,8%) y Sedalib (6,0%), entre las principales; a su vez, el subsector gas presentó una mayor demanda de los establecimientos de venta de Gas Natural Vehicular-GNV (22,9%), de las Generadoras Eléctricas (3,9%) y de las empresas (4,0%).

Producción del sector Construcción se incrementó en 1,36%

El sector Construcción aumentó en 1,36% por la variación positiva del consumo interno de cemento (3,49%); sin embargo, disminuyó la inversión pública en construcción (-5,72%). El resultado del consumo interno de cemento fue impulsado por la ejecución de obras privadas, como edificios de vivienda, obras de habilitación urbana, obras en empresas industriales de materiales de construcción, remodelación de oficinas, entre otras.

La menor inversión pública en construcción se observó en el ámbito del gobierno Local (-13,6%); no obstante, creció en el ámbito del gobierno Nacional (8,5%) y Regional (5,7%), en el marco de Estado de Emergencia Nacional en el país, prorrogado de acuerdo al D.S. N° 016-2022-PCM, vigente desde el 28 de febrero del 2022, por 32 días; donde se establecieron nuevas medidas para el restablecimiento de la convivencia social.

En 8,09% creció el sector Comercio

El INEI precisó que, el sector Comercio avanzó en 8,09% por el buen desempeño de la división venta y reparación de vehículos (11,16%), venta al por mayor (8,83%) y venta al por menor (5,34%) vinculado a la reactivación de las actividades económicas, la ampliación del estado de emergencia nacional con medidas para el restablecimiento de convivencia social (D.S. N° 016-2022-PCM) consistente en la disposición de apertura de todos los establecimientos comerciales con aforo al 100%, sujeto al cumplimiento del protocolo MINSA.

Sector Transporte, Almacenamiento y Mensajería se incrementó en 12,23%

La producción del sector Transporte, Almacenamiento y Mensajería aumentó en 12,23% por el buen desempeño del subsector transporte (17,52%), así como almacenamiento y mensajería (2,87%). En el resultado del subsector transporte influyó la mayor actividad del transporte por vía terrestre y tuberías (4,0%) dado el mayor movimiento de pasajeros (4,8%) y de carga (2,1%) por carretera y por ferrocarril (8,0%); también, mostró resultado positivo el transporte por vía aérea (108,7%) y el transporte por vía acuática (1,8%).

El subsector almacenamiento y mensajería avanzó en 2,87% por efecto de la mayor actividad de servicios postales y mensajería (4,1%); así como en almacenamiento y actividades de apoyo al transporte (2,8%).

En 42,10% aumentó el sector Alojamiento y Restaurantes

El sector Alojamiento y Restaurantes creció en 42,10% como resultado de la recuperación del subsector alojamiento (56,86%) y del subsector restaurantes (41,63%). El resultado del subsector restaurantes se explica por el mayor flujo de comensales ante la ampliación de las horas de atención debido a la eliminación del toque de queda, el avance en el proceso de vacunación; eliminación de topes en el aforo dentro de los establecimientos y en lugares al aire libre, así como el incremento de la cobertura del servicio delivery, reestructuración de espacios y alianzas comerciales con empresas financieras y de telecomunicación. Durante el mismo periodo del año pasado, este sector se desenvolvió mediante el servicio delivery y en la modalidad de atención en salón con restricción de aforo entre el 30% y 70%, dependiendo del nivel de alerta de cada departamento.

Sector Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información se incrementó en 3,11%

En marzo 2022, el sector Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información aumentó en 3,11% explicado por el avance de los subsectores Telecomunicaciones (2,76%) y Otros Servicios de Información (5,52%). En el subsector telecomunicaciones destacó el servicio de telefonía (2,75%) y de Internet y televisión por suscripción (3,91%). En el crecimiento del subsector otros servicios de información incidió la mayor producción y exhibición de programas y películas (61,60%), programación informática (7,74%), servicio de edición (12,87%); por el contrario, disminuyó la programación de TV y radio (-16,38%).

En 6,35% disminuyó el sector Financiero y Seguros

Durante el mes de análisis, el sector Financiero y Seguros se redujo en 6,35% explicado por la menor tasa registrada en depósitos de la banca múltiple (-10,00%), observada en los depósitos por compensación de tiempo de servicios, depósitos a plazo y depósitos a la vista; además, de los créditos otorgados a corporaciones y a los dirigidos a grandes, medianas y pequeñas empresas de la banca múltiple que se redujeron en 2,19%. A nivel de sectores económicos, se redujeron los créditos a las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; comercio; construcción y minería.

Servicios Prestados a Empresas creció en 2,73%

El sector Servicios Prestados a Empresas se incrementó en 2,73% por el dinamismo de las agencias de viajes y operadores turísticos (214,0%), publicidad e investigación de mercados (14,1%), actividades profesionales, científicas y técnicas (0,5%) y las actividades de servicios administrativos y de apoyo a empresas (0,4%). La variación obtenida en el mes de estudio, estuvo influenciada por la reactivación gradual del turismo nacional y receptivo por temporada vacacional y verano, desarrollo de campañas publicitarias por estación, ejecución de nuevos proyectos y avance de obras, asesorías y consultorías empresariales, en el contexto del estado de emergencia nacional y sanitaria, con flexibilización y ampliación de aforos al 100% en atención al público y la suspensión de la inmovilización social obligatoria a nivel nacional.

En 3,79% aumentaron los Servicios de Gobierno

Durante el tercer mes de este año, los servicios de gobierno crecieron en 3,79% por los mayores servicios de las instituciones del Gobierno Nacional, Regional y Local. El sector Administración Pública presentó una variación de 3,92%, en el que destacaron las actividades del sector Salud, en la prevención, control, diagnóstico y tratamiento del coronavirus; el sector Interior; Poder Judicial; Educación; Mujer y Poblaciones Vulnerables; Vivienda, Construcción y Saneamiento, entre los principales. Adicionalmente, realizaron mayores servicios el sector Defensa (2,23%) y EsSalud (3,32%).

Ver informe

Fuente: INEI