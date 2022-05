Vicepresidente de Fedeindustria: La industria "se viene recuperando de un temblor muy grande"

El vicepresidente de Fedeindustria, Nilo Berriel, señaló que la organización tiene más de 4.500 empresas afiliadas y tienen muchas expectativas sobre la economía del país.

Asimismo, indicó en el programa "Primera Página", transmitido por Globovisión, que dialoga con empresarios, con los trabajadores, con el Estado y cree que ha sido el pasaporte para que poder, hoy en día, tener avances en cosas muy concretas que son beneficiosas para el país y sobre todo para la economía.

Sostuvo que la industria, después de años, "se viene recuperando de un temblor muy grande y la palabra clave es la recuperación".

"La industria se está recuperando, interpretando nuevamente, adaptándose y somos optimistas. Creo que es fundamental el diálogo para solventar problemas como el tema de los aranceles y sin diálogo no se puede avanzar", añadió.

En términos generales, la industria nacional está en un 30% de su capacidad instalada de producción, dependiendo los sectores, refirió.

Comentó que muchos productos importados "no pagan aranceles, no sabemos la calidad que tienen y esta no ha sido comprobada en el país".

No obstante, el producto venezolano debe cumplir con toda la normativa, "paga buenos salarios e intenta cada día pagar mejores salarios, paga impuestos y merece ser protegido de la competencia desleal".

Venezuela tiene un parque industrial envidiable, se mantiene intacto y hay que hacer ajustes, pero "es envidiable en toda América", incluyendo el personal calificado que tiene la nación.