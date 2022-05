José Antonio Gil Yepes: El 62% de las empresas ha aumentado sus ventas entre 1% y más de 100% en los últimos 12 meses

José Antonio Gil Yepes, director de Datanálisis, señaló que el 6,8% de crecimiento "es nada" contra lo que puede crecer el país.

Asimismo, indicó en el programa "A Tiempo", transmitido por Unión Radio, que la nación ha decrecido tanto, "pero que tiene la capacidad instalada lista para poder producir si se crean las condiciones".

Sostuvo que la Encuesta Multisectorial Empresarial de Escenarios Datanálisis determinó que el 61% de los venezolanos ve su situación personal "bien", porque el salario le alcanza, tiene trabajo y puede cubrir sus necesidades.

Sin embargo, un 39% asegura que le va mal y asegura que la situación es mala, porque no puede cubrir sus necesidades ni el salario de alcanza.

Añadió que el 62% de las empresas ha aumentado sus ventas entre 1% y más de 100% en los últimos 12 meses y 82% piensa aumentar en los próximos 12 meses.

Acotó que los venezolanos aspiran que los dejen trabajar: "hay una situación de expansión generalizada, eso no es una burbuja, la burbuja sí existe, pero en negativo que es el retardo que ha habido en la recuperación de la industria petrolera, que pareciera que afortunadamente se va a empezar a cumplir".

Igualmente, dijo que el 85% de los empresarios tildan como "negativas" las regulaciones impuestas por el Estado, sin embargo piensan invertir.

Gil Yepes aseveró que sin créditos no existen las empresas, "eso no existe en el mundo y sin empresas no existe la producción".