Héctor Orochena: El IGTF hace mucho más pesada la carga fiscal que soporta el venezolano

Héctor Orochena, consultor y auditor tributario, señaló que la percepción del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) no es un asunto opcional para los Sujetos Pasivos Especiales (SPE), "es una obligación legal que debe cumplirse".

Asimismo, indicó a través de su cuenta en la red social Twitter que de no hacerlo, es asumir un riesgo innecesario y costoso. "No percibir o no retener conlleva a una de las sanciones pecuniarias más severas establecidas en el Código Orgánico Tributario (COT)", sumó.

En cuanto a lo expresado por Luigi Pisella, presidente de Conindustria, que entre un 12% y 18% será el impacto del IGTF en el precio final de los productos, dijo que hay varios elementos a considerar, entre otros, el impuesto municipal, los aportes al Deporte y Locti, entre otros.

"Por ello, siempre se concluye que el IGTF hace mucho más pesada la carga fiscal que soportan los venezolanos", enfatizó el especialista.

Los precios en dólares aumentaron en 2021 en un 40% y se espera que este año el incremento sea en la misma proporción.

"El hecho de mantener artificialmente la tasa cambiaria, en cualquier momento no se podrá mantener el dólar, eso lo decide el mercado", resaltó.

El gremialista puntualizó, además, que se necesitan US$2 millones para invertir en capital de trabajo en la industria nacional venezolana.

Cabe destacar que existen aproximadamente 2.200 a 2.500 millones de dólares circulantes en efectivo en el país, US$1.200 millones en la banca en las cuentas custodias y aproximadamente US$1.100 millones en bolívares.