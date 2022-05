José Toro Hardy: “En el plazo de un año el potencial de recuperación de Venezuela es relativamente limitado”

El economista especializado en temas petrolero, José Toro Hardy, sostuvo que es importante tener claro que “a Chevron lo que le autorizaron fue a negociar con PDVSA, no la autorizaron a operar, no la autorizaron a perforar pozos, no la autorizaron a reparar pozos, no la autorizaron a aumentar su producción, simplemente está autorizada a negociar con PDVSA”.

De acuerdo al anuncio de un alivio limitado de las sanciones contra Venezuela por parte del Gobierno de EE.UU, Hardy reiteró el hecho de que se trata de una relajación en las sanciones.

En ese sentido, comentó aseguró que el acuerdo, a su juicio, parece tratarse de un juego en el que “si tú avanzas en lo que hemos convenido, si tú vas a la mesa de negociaciones, si los convenios a los que te has comprometido los respetas, entonces te damos zanahorias; si tú retrocedes y no cumples con lo acordado entonces te damos el palo”

“Por esa vía tratar de ir guiando hacia una superación; pero es un proceso de negociaciones, no es que las sanciones están levantadas ni mucho menos” agregó.

De igual manera, señaló que “en el plazo de un año el potencial de recuperación de Venezuela es relativamente limitado” agregando que existen un gran número de pozos petroleros que han sido vandalizados.

“Se requiere de una inversión altísima, estamos hablando del orden de unos 25 mil millones de dólares por año, durante los próximos 8 años, para tratar de retomar la producción que teníamos hace 20 años”

En entrevista concedida a Fedecámaras Radio, el experto destacó que de esos 25 mil millones de dólares por año probablemente la mitad provendría de las propias operaciones (…) pero la otra mitad tendría que ser dinero fresco.

“La posibilidad de que vengan cantidades tan cuantiosas e invertir en el país depende no solo de que se eliminen sanciones sino también fundamentalmente de crear la seguridad jurídica en el país. Sin seguridad jurídica es difícil que vengan esas inversiones”.