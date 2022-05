Lo que debes saber sobre la viruela del mono, según la OPS y la OMS

La Organización Panamericana de la Salud aclaró una serie de dudas acerca del nuevo brote que está apareciendo en distintos países del mundo, y se trata de la Viruela del mono.

Si bien este brote es preocupante, las investigaciones de salud pública están en curso en aquellos países que han identificado casos, incluyendo el rastreo de contactos, el manejo clínico y el aislamiento.

Viruela símica

La viruela símica es una zoonosis viral (un virus transmitido a los humanos por los animales), que también puede transmitirse de una persona a otra a través del contacto cercano con una persona infectada.

Los síntomas incluyen fiebre, dolores de cabeza, dolores musculares y erupción cutánea, que tiende a concentrarse en la cara, las palmas de las manos y las plantas de los pies. Las personas afectadas son contagiosas desde el comienzo de los síntomas hasta que las lesiones cutáneas se curan por completo.

Los síntomas de la viruela símica se resuelven solos en la mayoría de los pacientes con un tratamiento de apoyo. Sin embargo, es importante reducir el riesgo de contagio limitando el contacto con personas con viruela símica sospechada o confirmada.

Históricamente, la transmisión de la viruela símica de persona a persona ha sido limitada. Si bien el riesgo para el público en general es bajo, la OMS está respondiendo a este evento como una alta prioridad para evitar una mayor propagación.

La OMS estudiará si el virus de la viruela del mono ha mutado

La Organización Mundial de la Salud dijo que estudiará si el virus de la viruela del mono ha mutado, aunque por el momento no hay pruebas de ello.

La Organización convocará a virólogos y otros expertos para estudiar las secuencias genéticas que están llegando de los casos confirmados.

“No tenemos todavía la respuesta. No sabemos si está cambiando. Lo que podemos decir es que es un virus de ADN. Es de los virus más grandes conocidos, si no el mayor. La ratio de mutación es mucho menor que para los virus de ARN. No hay pruebas todavía de que haya mutaciones en el virus en sí”, explicó Rosamund Lewis, responsable de la cartera de viruela en el programa de emergencias de la OMS.

Hasta este martes, se conoce que el número de casos a nivel mundial son 131. Los países que han notificado más contagios son España (40), Portugal (37) y Reino Unido (20).

Los casos se han confirmado por ahora en 17 países, en su mayoría europeos, aunque también se han identificado contagios en Pakistán (2), Israel (1), Canadá (5), EEUU (2) y Australia (2).

Los más de cien casos confirmados y sospechosos en Europa y Norteamérica no han sido graves, dijo María Van Kherkove, especialista en enfermedades zoonóticas, que explicó que el contagio es muy diferente al del COVID-19 ya que se requiere contacto físico cercano, piel con piel.

Con información de OPS y Agencia de Noticias ONU