Abogado Manuel Iturbe: Los problemas con el IGTF persisten, no ha habido voluntad de buscar una salida que favorezca a todas las partes

Manuel Iturbe, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, señaló que a dos meses de la entrada en vigencia del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), este tributo ha creado grandes complicaciones administrativas para los Sujetos Pasivos Especiales y para quien hace pagos en divisas.

Asimismo, indicó en el programa "Dos más Dos", transmitido por Unión Radio, que "los problemas persisten" y hay quienes no han podido hacer las adaptaciones por el costo de las máquinas fiscales, a pesar del plan puesto por el Gobierno para la adquisición de las mismas.

Sostuvo que ya no hay transferencias bancarias entre cuentas custodia, lo que genera "complicaciones y gravámenes adicionales", puesto que si alguien quiere hacer un pago en divisas, debe sacar el efectivo que ya tiene el cobro del 3% y el SENIAT está pretendiendo que se grave ese monto con otro 3%.

Cabe acotar que si estuviese activa la transferencia interbancaria en divisas, podría evitarse que se pueda "generar hasta un doble impuesto, dos veces el 3%, que no tiene ningún sentido".

Dijo que los comercios que son Sujetos Pasivos Especiales deben cobrar el impuesto de 3% si el pago es hecho en divisas. "El problema que hay hoy en día es con las operaciones a crédito, muchas compañías venden a crédito y dependen de que cuando les paguen en divisas se incluya el 3% y en muchas ocasiones no se está pagando", explicó.

No se sabe hasta qué punto se ha cumplido el objetivo de fomentar el bolívar, puesto que "se sigue usando la divisa de forma mayoritaria".

Manifestó que no ve intención en el Gobierno de modificar este impuesto y bajar la alícuota pudiese ser beneficioso "para que no sea tan gravosa la obligación". "No ha habido voluntad de buscar esa salida que favorezca a todas las partes", añadió.