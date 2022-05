Abogado Mariano de Alba: Pdvsa tiene la capacidad de reinsertarse en el mercado internacional, pero esa posibilidad viene atada a concesiones que serán muy costosas

El abogado especializado en Derecho Internacional y Relaciones Diplomáticas, Mariano de Alba, señaló que en este momento siguen siendo muy difusas las señales de Estados y Unidos y Venezuela para resolver ciertos temas, dado que "hay muchas incógnitas sobre la negociación entre Chevron y Pdvsa".

Asimismo, indicó en el programa "En Este País", transmitido por Radio Fe y Alegría, que puede ser que el Gobierno venezolano estaba esperando más y el hecho de que se retome el dialogo en México es una buena señal, "pero se tiene que avanzar con acciones".

Sostuvo que ya hubo unas serie de reuniones en el año 2021, pero no transcendió nada de esos encuentros. "El gobierno de Maduro no quiere volver a negociar con la oposición de la plataforma unitaria, pero no tiene más opción si quiere entablar una relación con Estados Unidos", sumó.

A su juicio, hay "mucha desconfianza" por parte del Gobierno de Venezuela sobre tener concesiones en Estados Unidos.

"El Gobierno estadounidense está esperando que el Gobierno de Maduro regrese a México, eso es el primer paso, también espera la liberación de sus funcionarios", resaltó.

El especialista aseveró que "es poco probable ver avances a corto plazo" de iniciar pronto las negociaciones en México.

"La industria petrolera venezolana tiene la capacidad de reinsertase en el mercado como los países de occidente, pero esa posibilidad viene atada a concesiones que serán muy costosas para el Gobierno de Maduro", explicó.