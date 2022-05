Médico María Graciela López recomienda el lavado de manos, buena manipulación de alimentos y hervir el agua ante el nuevo virus de hepatitis infantil en varios países

La expresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología (SVInfectología), María Graciela López, señaló que un reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en relación a la presencia de una hepatitis aguda grave en niños menores de 10 años, precisó que esta enfermedad se empieza a presentar en diferentes países del mundo.

Asimismo, indicó en el programa "El Toque De Diana", transmitido por La Romántica 88.9 FM, que se desconoce la causa de esta hepatitis y el gran punto es que se refiere a una inflación del hígado muy grave y que en un porcentaje del 10% ha llevado a los niños a un trasplante, "esta es al novedad".

"Se desconoce la causa todavía y el llamado es a hacer vigilancia. Es una hipótesis, en un 70% se ha detectado la presencia de un virus llamado adenovirus que es común, pero no se había conocido que produjera esta enfermedad hepática tan grave", explicó.

Cabe acotar que en otro porcentaje de niños se ha detectado la presencia del SARS-Cov-2: "lo que sí es claro es que la vacuna no lo produce, porque se ha presentado en los niños que no estaban vacunados".

"La hepatitis es una inflación del hígado que se puede producir por diferentes causas, una de ellas infecciosa. Muchas causas inflaman el hígado, en este caso es una inflación rápida y grave", resaltó.

La especialista recomendó mantener la vigilancia, puesto que no se conoce la causa exacta. "Hay otras causas que pueden estar relacionadas al ambiente o alimentación, la recomendación es el lavado de manos, buena manipulación de alimentos y hervir el agua".

La OMS establece una definición de casos, niños entre 1 mes hasta 16 años y hasta ahora, se han presentado casos en niños en un rango por debajo de 5 años, por lo que se debe estar alerta ante dolor abdominal, náuseas, vomito, la coloración amarillenta en la piel y mucosas.

Dijo que se ha visto que la gran mayoría de niños no presenta una fiebre notoria, entonces hay que estar pendiente de la coloración amarillenta y problemas gastrointestinales. "No se ha establecido que haya un medicamento que pueda establecerlo de manera directa, la autoeducación no ayuda ni en este caso ni entre otros", recalcó.

"Como no sabemos la causa, no podemos hablar de una prevención directa y menos a través de vacunas. Sin embargo, tener la vacuna contra hepatitis A y B, incluso contra el Covid-19 puede ayudar", finalizó.