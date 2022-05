OMC: Las exportaciones mundiales de bienes intermedios registraron un aumento interanual del 21% en el cuarto trimestre de 2021

La Organización Mundial del Comercio (OMC) señalaron que las exportaciones mundiales de bienes intermedios siguieron creciendo en el cuarto trimestre de 2021 y registraron un aumento interanual del 21%. Sin embargo, el crecimiento fue más lento que el 27 por ciento registrado en el tercer trimestre y el 47 por ciento en el segundo trimestre.

El ritmo del comercio de IG, que van desde cultivos utilizados en la producción de alimentos hasta textiles y metales necesarios para producir bienes, es un indicador del nivel de actividad en las cadenas de suministro.

“Otros suministros industriales”, que comprende insumos de fabricación como estructuras metálicas, conductores eléctricos y productos médicos y farmacéuticos, siguió siendo el principal impulsor del crecimiento, con un aumento interanual del 31 % en el cuarto trimestre. Las exportaciones mundiales de alimentos y bebidas crecieron un poco menos, registrando un crecimiento del 23 por ciento en el cuarto trimestre en comparación con el 28 por ciento en el tercer trimestre. Los minerales y las piedras preciosas experimentaron un crecimiento del 10 % en el cuarto trimestre, por debajo del 13 % del tercer trimestre y del 40 % del segundo trimestre, principalmente debido a la persistente disminución de los precios del mineral de hierro.

Las exportaciones asiáticas y africanas de insumos industriales a las cadenas de suministro aumentaron más de un 24 % interanual en el cuarto trimestre, mientras que las exportaciones europeas de insumos crecieron un 18 %. Las exportaciones de IG de América del Norte crecieron un 14,5 por ciento, impulsadas en gran medida por las exportaciones de soja a China. Sin embargo, América del Sur y Central vieron disminuir las exportaciones de IG en un 12 por ciento, principalmente debido a una reducción en las exportaciones brasileñas de minerales de hierro y soja a China.

China continuó siendo el principal exportador de IG en el cuarto trimestre en términos de valor, exportando productos por un valor de US$ 418 mil millones. Entre los 15 principales exportadores de IG en el cuarto trimestre de 2021, Bélgica (39%) y el Reino Unido (34%) registraron el mayor crecimiento. Malasia se unió a la lista de los 15 principales, registrando un crecimiento interanual del 28 por ciento, con tres cuartas partes de sus insumos de producción nacional enviados a socios asiáticos. Los principales importadores de IG en el cuarto trimestre en términos de valor fueron China (US$ 439 mil millones) y Estados Unidos (US$ 268 mil millones). Entre los 15 principales importadores de IG, India registró el mayor crecimiento (42%).

Con información de nota de prensa