La OMS estudiará si el virus de la viruela del mono ha mutado

La Organización Mundial de la Salud dijo que estudiará si el virus de la viruela del mono ha mutado, aunque por el momento no hay pruebas de ello.

La Organización convocará a virólogos y otros expertos para estudiar las secuencias genéticas que están llegando de los casos confirmados.

“No tenemos todavía la respuesta. No sabemos si está cambiando. Lo que podemos decir es que es un virus de ADN. Es de los virus más grandes conocidos, si no el mayor. La ratio de mutación es mucho menor que para los virus de ARN. No hay pruebas todavía de que haya mutaciones en el virus en sí”, explicó Rosamund Lewis, responsable de la cartera de viruela en el programa de emergencias de la OMS.

De acuerdo a lo reseñado por la Agencia de Noticias ONU, por el momento se han dado casos entre hombres que tienen sexo con hombres, pero la OMS cree que cuando se amplíe la vigilancia aparecerán más en otros grupos de población.

Hasta este martes, se conoce que el número de casos a nivel mundial son 131. Los países que han notificado más contagios son España (40), Portugal (37) y Reino Unido (20).

Los casos se han confirmado por ahora en 17 países, en su mayoría europeos, aunque también se han identificado contagios en Pakistán (2), Israel (1), Canadá (5), EEUU (2) y Australia (2).

Los más de cien casos confirmados y sospechosos en Europa y Norteamérica no han sido graves, dijo María Van Kherkove, especialista en enfermedades zoonóticas, que explicó que el contagio es muy diferente al del COVID-19 ya que se requiere contacto físico cercano, piel con piel.

“Esta es una situación contenible, sobre todo en los países en los que vemos brotes en Europa y Norteamérica, pero no podemos perder de vista los países de África donde la enfermad es endémica”.