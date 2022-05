El PIB de EE.UU. disminuyó 1,5% interanual en el primer trimestre de 2022

El producto interno bruto (PIB) real disminuyó a una tasa anual del 1,5 por ciento en el primer trimestre de 2022, según la "segunda" estimación publicada por la Oficina de Análisis Económicos de EE.UU. (BEA por sus siglas en inglés). En el cuarto trimestre, el PIB real aumentó 6,9 por ciento.

En la estimación anticipada, la disminución del PIB real fue del 1,4 por ciento.

La disminución de la inversión privada en inventario estuvo liderada por disminuciones en el comercio mayorista (principalmente vehículos motorizados), así como en la minería, los servicios públicos y la construcción (en particular, los servicios públicos). Dentro de las exportaciones, las disminuciones generalizadas en los bienes no duraderos fueron compensadas en parte por un aumento en "otros" servicios empresariales (principalmente servicios financieros). La disminución en el gasto del gobierno federal reflejó principalmente una disminución en el gasto de defensa en bienes y servicios intermedios. El aumento de las importaciones estuvo encabezado por aumentos en los bienes duraderos (en particular, bienes de consumo no alimentarios ni automotrices).

El aumento en PCE reflejó aumentos generalizados en los servicios (liderados por vivienda y servicios públicos). Dentro de los bienes, el aumento de los bienes duraderos (encabezados por los vehículos automotores y sus repuestos) fue compensado por una disminución de los bienes no duraderos (encabezados por la gasolina y otros bienes energéticos). El aumento en la inversión fija no residencial reflejó aumentos en equipos y productos de propiedad intelectual.

El PIB en dólares corrientes aumentó un 6,5 por ciento a una tasa anual, o $381,5 mil millones, en el primer trimestre a un nivel de $24,38 billones. En el cuarto trimestre, el PIB aumentó 14.5 por ciento, o $800.5 mil millones.

El índice de precios de las compras internas brutas aumentó 8,0 por ciento (revisado) en el primer trimestre, en comparación con un aumento de 7,0 por ciento en el cuarto trimestre. El índice de precios PCE aumentó un 7,0 por ciento, en comparación con un aumento del 6,4 por ciento. Excluyendo los precios de los alimentos y la energía, el índice de precios PCE aumentó un 5,1 por ciento (revisado), en comparación con un aumento del 5,0 por ciento.

Fuente: BEA