Secretario de la ANM: Con un buen plan de vacunación se podría evitar al menos 8 enfermedades en el país

El médico y secretario de la Academia Nacional de Medicina (ANM), Huniades Urbina Medina, señaló que desde el año 2016, han reaparecido enfermedades porque el país tenía una cobertura vacunal baja.

Asimismo, indicó en "Por Dónde Vamos", transmitido por Unión Radio, que el Ministerio de Salud tiene que abocarse a vacunar masivamente: "tiene que llegar a los lugares más insospechado, ahí tienen que vacunar".

Sostuvo que desde el año 2005 y 2006, comenzó a haber déficit de vacunación y con la pandemia, la Organización Mundial para la Salud (OMS) alertó con caería la cobertura vacunal en el mundo.

Cabe acotar que las vacunas que cayeron en el país fueron las de tuberculosis, hepatitis B, difteria, polio, sarampión, rubéola, entre otras.

"Estamos viendo aumento de diarrea en lactantes que es la época donde afecta el rotavirus, el aumento de otitis, por falta de vacuna de neumoco", sumó.

Comentó que con un buen plan de vacunación se podría evitar al menos 8 enfermedades en el país y la cobertura vacunal general llega a 41,8% en el país.

"Esto es información oficial de la Oficina Panamericana de la Salud (OPS), en el informe 'Vacunación en las Américas 2020'", resaltó.

En cuanto al comunicado público de la Academia Nacional de Medicina, dijo que no han tenido respuestas y lo enviaron directamente al Ministerio y "no nos lo quisieron recibir porque no tenía destinatario".

El galeno explicó que mandó a hacer otro otra vez, "poniendo el nombre de la ministra a ver si lo reciben".