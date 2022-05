Médico Julio Castro: "No se cree que la vacunación vaya a ser una estrategia de contención" contra la viruela del mono

El médico internista e infectólogo, Julio Castro, señaló que la disponibilidad de la vacuna contra la viruela es escasa en el país.

Asimismo, indicó en el programa "Shirley Radio", transmitido por el Circuito Onda La Superestación, que hay posibilidades de que "tengamos eventualmente algún caso al igual que el resto de los países".

"Estamos expuestos, no tenemos una protección especial", agregó al tiempo que sumó que no es el tipo de enfermedad en el que se esperaría que se encuentren cientos de casos, no es como la Cobvid-19.

Cabe acotar que la mayoría de la población en el mundo no tiene la vacuna contra la viruela, porque solamente tienen esta inmunización "los que fueron vacunados hasta mediados de los años 70".

“No creemos que la vacunación vaya a ser una estrategia de contención, excepto en grupos de riesgo como en personal de salud", resaltó.

El especialista dijo que la vacuna de viruela se aplicó en Venezuela en los años 1973 hasta 1975 y se dejó de poner cuando la vacuna se controló.

- No representa en este momento un peligro -

Hace poco, la investigadora y viróloga del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), Flor Pujol, señaló que la viruela del mono en este momento no es una amenaza para el país ni para América Latina.

Comentó que el reservorio son roedores de África y los simios como los humanos se pueden contagiar por el contacto con estos roedores.

Expresó que es una enfermedad mucho más benigna que lo que fue la viruela humana y la transmisión se da por el contacto directo, no por aerosol.

No obstante, la probabilidad de transmitirse a otros es casi menor que uno, mientras que la de la variante ómicron de la Covid-19 fue de 15.

Desestimó que se cree una pandemia por este virus: "es una enfermedad que es mucho más sintomática que el coronavirus".