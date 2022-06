CCM: La Canasta Alimentaria en Maracaibo para el mes de mayo se ubicó en US$441

La Cámara de Comercio de Maracaibo presentó el estudio de la Unidad de Información y Estadística sobre el costo de la Canasta Alimentaria durante el mes de mayo de 2022, en la ciudad de Maracaibo.

En el mes de abril una familia marabina constituida por 5 personas, necesitó Bs. 2.229. Esto significó una variación absoluta de Bs. 301 con respecto al mes anterior.

El Costo de la Canasta Familiar en Maracaibo llevado a dólares, se ubicó en $441. Esto significó una variación absoluta de $11 con respecto al mes anterior. Cálculo realizado al tipo de cambio oficial del BCV correspondiente al 31/05/2022.

De igual manera, el estudio revela que la inflación de alimentos en abril de 2022 en la ciudad de Maracaibo fue de 16%. La Inflación acumulada en bolívares (ene - may 2022) fue de 23%. Mientras que la inflación interanual (may 2021 – may 2022) fue de 131%

Por su parte, la variación acumulada en dólares (ene – may 2022) fue de 12%. Mientras que la variación interanual (may 2021– may 2022) fue de 41%.