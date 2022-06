La IATA pidió a los gobiernos garantizar el despliegue seguro de las redes 5G

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) instó a los gobiernos a trabajar en estrecha colaboración con la industria de la aviación para garantizar que la aviación y los sistemas de seguridad de la aviación existentes puedan coexistir de manera segura con los nuevos servicios 5G.

“No debemos repetir la experiencia reciente en los Estados Unidos, donde el despliegue de los servicios 5G de espectro de banda C generó una enorme interrupción en la aviación, debido al riesgo potencial de interferencia con los radioaltímetros que son críticos para los sistemas de aterrizaje y seguridad de las aeronaves. De hecho, muchos países han logrado cumplir con éxito los requisitos de los proveedores de servicios 5G, al tiempo que incluyen las mitigaciones necesarias para preservar la seguridad de la aviación y los servicios ininterrumpidos. Estos incluyen, por ejemplo, Brasil, Canadá, Francia y Tailandia”, dijo Willie Walsh, Director General de IATA.

Antes de decidir sobre cualquier asignación de espectro o realizar subastas de espectro, IATA pidió a los gobiernos que garanticen una estrecha coordinación y un entendimiento mutuo entre el espectro nacional y los reguladores de seguridad de la aviación para que cada asignación/asignación de frecuencia se estudie exhaustivamente y se demuestre que no afecta negativamente a la seguridad y la eficiencia de la aviación. . Las pruebas sólidas en coordinación con expertos en la materia de aviación son de vital importancia para proporcionar la información necesaria.

Las medidas que ya han sido utilizadas por algunos gobiernos incluyen:

Garantice pruebas exhaustivas, suficiente separación de espectro entre las implementaciones de banda C 5G y la banda de frecuencia de 4,2-4,4 GHz utilizada por los radioaltímetros existentes

Codificar claramente y hacer cumplir el límite máximo de potencia para la transmisión de banda C 5G y la inclinación hacia abajo de las antenas 5G, particularmente en las cercanías de las rutas de vuelo.

Establecimiento de suficientes zonas de prohibición y precaución de banda C 5G alrededor de los aeropuertos

IATA señaló que las aerolíneas que operan hacia/desde y dentro de los EE. UU. continúan lidiando con los efectos del lanzamiento de 5G, incluida una directiva de aeronavegabilidad pendiente de la Administración Federal de Aviación que les exige modernizar/actualizar los radioaltímetros a su propio cargo para permitir el respectivo las aeronaves continúen utilizando aproximaciones de baja visibilidad CAT II y CAT III en muchos aeropuertos de EE. UU. donde el servicio de banda C 5G se implementa actualmente o se implementará en el futuro. La disponibilidad oportuna de altímetros actualizados es motivo de preocupación, al igual que el costo de estas inversiones y la falta de certeza con respecto al futuro entorno del espectro. Además, 19 empresas de telecomunicaciones adicionales están programadas para implementar redes 5G para diciembre de 2023.

“La decisión unilateral de la FAA de exigir a las aerolíneas que reemplacen o actualicen sus radioaltímetros existentes, que están aprobados tanto por la FAA como por la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU., para julio de 2023 es profundamente decepcionante y poco realista. La FAA ni siquiera ha aprobado o certificado todas las soluciones de seguridad que requerirá, ni los proveedores de sistemas han podido decir con certeza cuándo estará disponible el equipo para gran parte de la flota. Entonces, ¿cómo puede haber alguna confianza en la línea de tiempo? Además, la FAA no puede garantizar que las aerolíneas no tengan que realizar más actualizaciones en los radioaltímetros a medida que se desplieguen redes 5G aún más potentes en un futuro próximo. La seguridad es nuestra máxima prioridad, pero no se puede lograr con este enfoque apresurado.

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) han reconocido y recordado a sus Estados miembros y Administraciones la importancia de garantizar que los sistemas y servicios de aviación existentes estén libres de interferencias perjudiciales. Esto será aún más crítico a medida que se asigne más y más espectro a los servicios de telecomunicaciones de nueva generación.

Con información de nota de prensa