Estas son las 10 extensiones SEO gratuitas que pueden ayudar a mejorar el posicionamiento de un sitio web

Posicionar un sitio web sigue siendo importante para todos los empresarios y marcas que quieren dar a conocer sus productos.

Ante ello, el creador de contenido y consultor SEO, Otto González, enumeró en su cuenta en la red social Twitter las 10 extensiones SEO gratuitas que pueden ayudar a mejorar el posicionamiento de un sitio web.

1.- SEO Minion: Es la opción perfecta para analizar algunos metadatos del SEO de una web, evaluar el tipo de enlaces que usa y encontrar enlaces rotos.

2.- Detailed SEO Extension: Una de mis extensiones favoritas, permite analizar el orden de los encabezados de una URL, la cantidad de palabras que tiene, analizar sus enlaces, las imágenes y muchos metadatos más.

3.- Glimpse Glimpse: Te permite vitaminar los datos que extraes en Google Trends, te muestra métricas de búsquedas, búsquedas relacionadas, principales canales de tráfico, etc.

4.- Keyword Surfer: Para buscar palabras clave sin salir de las SERPs, Keyword Surfer es una de las mejores opciones. Te mostrará kws relacionadas con tu consulta y sus volúmenes de búsqueda.

5.- Keywords Everywhere: Es una maravilla que te permitirá encontrar long tails y muchas kws relacionadas. No muestra volumen de búsqueda u otras métricas gratis, pero sus recomendaciones valen mucho por sí solas.

6.- Block Yourself from Analytics: ¿Quieres filtrar tus visitas de Google Analytics sin muchas complicaciones? Block Yourself from Analytics te permitirá hacerlo fácilmente.

7.- SEOquake: Para investigar a tus competidores en las SERPs, medir su fuerza y realizar análisis web sencillos, pocas extensiones son mejores que SEOquake.

8.- Lighthouse: Con Lighthouse podrás evaluar la velocidad de carga de tu sitio, su accesibilidad, su optimización SEO y algunos apartados más.

9.- SEO META in 1 CLICK: Es una de las extensiones más usadas para analizar el SEO de una web. Te permitirá examinar encabezados, meta etiquetas, optimización de las imágenes, etc.

10.- SEO Review Tools for Chrome: Una extensión SEO todo en uno con la que podrás analizar el SEO y el contenido de tu web para decenas de apartados diferentes. Un descubrimiento reciente que me ha encantado.