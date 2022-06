Michelle Bachelet no se presentará a la reelección como Alta Comisionada de la ONU

La Alta Comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, anunció este lunes a través de sus redes sociales que no se presentará a un nuevo mandato.

“Hoy he hablado ante @UN_HRC, abriendo mi última sesión como Alta Comisionada. No me presentaré a un segundo mandato por razones personales. Es hora de volver a Chile y a mi familia. Pido a los Estados que trabajen juntos para solucionar desafíos en materia de derechos humanos”, dijo en su cuenta de red social Twitter.

De acuerdo a lo reseñado por la agencia de noticias ONU, Bachelet confirmó ante la prensa en Ginebra que tomó la decisión, por motivos personales, hace un par de meses e informó al Secretario General durante una visita a Nueva York.

“Ya no soy una mujer joven y después de una larga y enriquecedora carrera, deseo retornar a mi país y a mi familia. Esos son mis motivos personales”, explicó.

“Habiendo sido presidenta dos veces se imaginarán que he recibido muchas críticas en mi vida. Eso no es lo que me ha hecho tomar la decisión. Lo he decidido porque mi familia me necesita y mi país me necesita. No es por algo específico, pero Chile vive un momento muy importante y quiero estar cerca”, detalló.

El 1 de septiembre de 2018, Michelle Bachelet asumió el cargo de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Promovió los derechos de todos, pero en particular los de los más vulnerables. Entre sus muchos logros destacan las reformas educativa y tributaria, así como la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, el establecimiento del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, la implantación de cuotas para aumentar la participación política de las mujeres y la aprobación de la Ley de Unión Civil, que otorga derechos a las parejas del mismo sexo y, por consiguiente, promueve los derechos de las personas LGBT.

Bachelet fue elegida Presidenta de Chile en dos ocasiones (2006-2010 y 2014-2018). Fue la primera mujer en ocupar la presidencia de Chile. Ella sirvió como Ministra de Salud (2000-2002) así como la primera mujer de Chile y de América Latina en encabezar un ministerio de defensa (2002-2004).