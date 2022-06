Perú registró una inflación de 0,36% en mayo de 2022

En el quinto mes del año, los precios al consumidor en Perú a nivel nacional subieron 0,36% debido al aumento de precios en once de las doce divisiones de consumo: Transporte (1,35%), Restaurantes y hoteles (1,12%), Bienes y servicios diversos (0,92%), Recreación y cultura (0,90%), Muebles, artículos para el hogar (0,57%), Salud (0,56%), Prendas de vestir y calzado (0,51%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,31%), Comunicaciones (0,18%). Alojamiento, agua, electricidad y gas (0,12%) y Educación (0,06%). No obstante, bajaron de los precios de Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,71%).

En el mes de mayo del presente año, el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana aumentó 0,38%, con una variación acumulada al quinto mes del año de 3,21% y la de los últimos doce meses (junio 2021 – mayo 2022) llegó a 8,09%.

En el informe técnico Variación de los Indicadores de Precios de la Economía se explica que el resultado mensual estuvo influenciado, principalmente, por el alza de precios observado en las divisiones de consumo: Transporte (1,72%) por el aumento en el precio del pasaje en ómnibus, microbús y combi, gasolina y petróleo diésel; Restaurantes y Hoteles (1,10%) por la subida en el precio del servicio de alimentos y bebidas en restaurantes como menú, desayuno, pollo a la brasa, platos chifa, bebidas calientes y refrescos; Bienes y Servicios diversos (0,86%) por los artículos para la higiene personal y servicios para el cuidado personal; y Recreación y Cultura (0,96%) por el incremento de los diarios y periódicos, papeles y útiles de oficina y comida para animales domésticos. En menor medida, reportaron precios al alza las divisiones de Salud (0,56%); Muebles, Artículos para el Hogar y Conservación Ordinaria del Hogar (0,36%), Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes (0,32%); Prendas de Vestir y Calzado (0,24%); Comunicaciones (0,18%) y Educación (0,04%).

Por el contrario, disminuyeron los precios de la división de consumo Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (-0,70%) debido a los menores precios observados en Hortalizas y legumbres frescas como la arveja verde, apio, cebolla china, papa y tomate; azúcar; pollo eviscerado y sus cortes, gallina eviscerada; frutas como la palta, mandarina, papaya, naranja y limón; y huevos de gallina.

El incremento en Transporte se explica por las alzas de precios de los combustibles y lubricantes para el equipo de transporte de personal (4,9%) como gasohol (6,1%), petróleo diésel (3,7%) y aceite de motor (0,9%); asimismo, el transporte de pasajeros por carretera (1,8%) como el pasaje en ómnibus y microbús (3,8%) y combi (3,5%);también el transporte de pasajeros por aire (0,5%) tales como el pasaje aéreo internacional (1,8%) y las piezas de repuesto y accesorios para equipo de transporte de personal (0,4%) como los neumáticos nuevos (1,1%). De otro lado, disminuyeron los precios del gas licuado de petróleo vehicular (-5,2%), pasaje en ómnibus interprovincial (-3,8%) y pasaje aéreo nacional (-3,1%).

En la división Restaurantes y Hoteles aumentaron los precios del servicio de comida en restaurantes y locales similares (1,2%) como platos chifas (1,7%), pizas (1,4%), menú en restaurantes (1,4%), pollo a la brasa (1,2%), caldo de gallina (1,1%), platos criollos (1,1%), tamales (1,1%), sánguches (1,0%), chicharrón de chancho (1,0%) y platos marinos (0,9%); asimismo, el servicio de bebidas en restaurantes y locales similares (0,8%) en donde, subieron los precios de los refrescos naturales (1,2%), bebidas calientes (1,0%) bebidas gaseosas (0,8%), agua mineral y de mesa (0,8%).

La reducción de precios observada en Alimentos y Bebidas no Alcohólicas se debe a los menores precios que mostraron Hortalizas, legumbres incluye papas y otros (-3,4%) como arveja verde (-24,1%), apio (-11,9%), cebolla china (-10,3%), ají pimiento (-7,9%), papa blanca (-7,7%), vainita verde (-7,5%), haba verde (-6,6%), tomate italiano (-5,7%), papa color (-4,5%), lechuga (-3,7%), olluco (-2,7%), camote amarillo (-2,1%), cebolla de cabeza (-1,4%) y choclo (-1,2%). También, se registraron precios a la baja en el grupo azúcar, mermelada, miel chocolate y dulces de azúcar (-2,2%), en donde disminuyó el azúcar rubia (-6,0%) y blanca (-5,3%). Del mismo modo, bajaron los precios de las frutas (-1,6%) como palta fuerte (-8,9%), mandarina (-8,2%), papaya (-7,9%), naranja de mesa (-4,2%), limón (-4,1%), manzana importada (-3,2%), piña (-2,5%), maracuyá (-2,5%), plátano de la isla (-2,0%) y naranja de jugo (-1,3%); asimismo la carne (-1,0%) como gallina eviscerada (-4,8%), cortes de pollo como pechuga (-3,1%), pierna (-2,7%), alas de pollo (-2,5%), milanesa (-2,1%) menudencia de pollo (-2,0%) y pollo eviscerado (-1,9%); y huevos de gallina (-4,9%).

Por el contrario, subieron los precios del café, té y cacao (1,6%) como el café instantáneo (2,2%), producto achocolatado (2,0%) y café tostado molido (1,7%); los pescados y mariscos (1,6%) tales como bonito (7,2%), merluza (9,0%), lisa (4,0%), tilapia (1,0%) y jurel (0,5%); los productos alimenticios diversos (1,5%) como alimentos en cubitos (17,5%) y sillao (5,4%); pan y cereales (0,8%) como la tostada (7,1%), galletas bañadas (3,5%), pasteles dulces (3,4%), panes como integral (2,1%), francés (1,1%), fideos secos de pasta larga (1,3%) y arroz envasado (1,2%); asimismo, aguas minerales, refrescos, jugos de frutas y de legumbres (0,7%) tales como, refresco envasado (1,2%), agua mineral sin gas (0,9%), agua de mesa sin gas (0,7%) y bebida gaseosa (0,6%); y los aceites y grasas (0,1%) como margarina envasada (1,7%) y aceite de oliva (1,1%).

En la división Recreación y Cultura se incrementaron los precios de los diarios y periódicos (16,2%), servicios de recreación y deportivos (1,9%) como las lecciones individuales (2,8%); animales domésticos y productos conexos (1,4%) como la comida para mascota (1,4%) y accesorios para mascotas (1,3%); papel y útiles de oficina y materiales de dibujo (0,9%) como papeles, cartulina sobres (1,6%) y útiles escolares diversos (1,1%); equipo para la recepción, grabación y reproducción de sonidos e imágenes (0,5%) como los televisores (0,6%) y equipo de sonido (0,5%). En tanto que, se redujeron los precios de jardines, plantas y flores (-0,9%) tales como las flores y plantas naturales (-0,9%); y el servicio de veterinaria y de otro tipo para animales domésticos (-0,6%) como el servicio de baño y corte de pelo (-1,4%).

En Bienes y Servicios Diversos crecieron los precios de los artículos y productos para la atención personal (1,1%) como el papel higiénico (2,8%), desodorantes (1,8%), cremas dentales (1,6%), jabón de tocador (1,5%), cremas faciales (0,9%), reacondicionadores (0,9%), toallas sanitarias (0,9%), máquinas de afeitar (0,8%) y champú (0,8%). Del mismo modo, los salones de peluquería y establecimientos de cuidados personales (0,8%) como el teñido del cabello (1,0%), cuidado estético de manos y pies (0,9%), y corte de cabello para mujer y hombre (0,8%); y la joyería, relojes de pared y relojes de pulsera (0,5%) como joyas de oro (0,8%).

Productos con mayor variación de precios

En el mes de mayo de 2022, de los 586 productos que componen la canasta familiar, 405 registraron alza de precios, 109 bajaron y los otros 72 mantuvieron sus precios. Los productos con mayor alza de precios fueron arándanos (29,7%), espinaca (21,7%), alimentos en cubitos (17,5%), diarios o periódicos (16,2%), pepino (11,3%), merluza (9,0%), uva blanca (8,9%) y manzana israel (7,8%). Mientras que, los productos con precios a la baja fueron arveja verde (-24,1%), apio (-11,9%), gas natural residencial (-10,6%), corvina (-10,4%), cebolla china (-10,3%), palta fuerte (-8,9%), mandarina (-8,2%) y papaya (-7,9%).

Productos con mayor incidencia

La variación de precios durante el mes de análisis, estuvo influenciado, principalmente, por el alza de precios del pasaje en ómnibus y microbús, pasaje en combi y gasolina, así como en las tarifas eléctricas y menú en restaurantes, que en conjunto aportaron con 0,326 puntos porcentuales al resultado del mes; atenuado en parte por la disminución de precios en productos alimenticios como arveja verde, huevos de gallina, papa blanca, pollo eviscerado y azúcar rubia.

Precios al consumidor sin alimentos y energía aumentó 0,60%

Durante el mes de mayo de 2022, la variación del Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana, sin considerar alimentos y energía (inflación subyacente) se incrementó en 0,60%.

Variación de precios por ciudades

En el mes de mayo de 2022, veintiún de las veintiséis ciudades donde se calcula el Índice de Precios al Consumidor registraron incremento de precios. Las variaciones más altas se observaron en las ciudades de Arequipa (1,04%), Chachapoyas (0,74%), Cerro de Pasco (0,64%) y Cusco (0,61%). Mientras que, las ciudades que reportaron reducción de precios fueron Huancavelica (-1,15%), Chiclayo (-0,27%), Piura (-0,25%), Chimbote (-0,03%) y Pucallpa (-0,01%).

Precios al por mayor a nivel nacional aumentó 1,69%

Durante el mes de análisis, el Índice de Precios al Por Mayor creció 1,69%, debido al alza de precios de los productos nacionales; manufacturados (petróleo diésel, gasohol, petróleo industrial, tubos electrosoldados, varillas de construcción, perfiles de acero, pinturas: al óleo y látex, hilados de fibra de algodón, carne de pollo, harina de trigo industrial, tubos de PVC, clavos, cemento y aceite refinado de soya); agrícolas (zanahoria, mango, cebolla, maíz amarillo duro, uva, café en grano y yuca); y pesqueros (perico, bonito, lisa, cachema, cabrilla, jurel y caballa); no obstante, bajaron los precios de los bienes pecuarios (gallina en pie, ganado: porcino y vacuno, pollo en pie y huevos). De otro lado, aumentaron los precios de los bienes importados (petróleo diésel, varillas de construcción, aceites lubricantes, abonos nitrogenados, neumáticos para camión, resinas de polietileno, cargadores y topadoras frontales, vehículos para el transporte, tortas de soya, algodón sin cardar, trigo y maíz amarillo duro).

Precios de Maquinaria y Equipo de Lima Metropolitana se elevaron en 2,16%

En mayo de 2022, el Índice de Precios de Maquinaria y Equipo de Lima Metropolitana aumentó 2,16%; explicado por el alza en los precios de los bienes de capital de origen nacional, principalmente en la maquinaria y equipo para la agricultura: bebederos, picos y lampas; en otra maquinaria y equipo: carretillas, camillas y sillones de tratamiento médico; maquinaria y equipo para la industria: tanques de metal y balones de gas propano; y la maquinaria y equipo para el transporte: carrocerías, frenos y muelles para vehículo automotriz. Del mismo modo, subieron los precios de los bienes de capital de origen importado, básicamente en la maquinaria y equipo para la industria: palas cargadoras, topadoras frontales, computadoras, montacargas, máquinas para lavar ropa y bombas para líquidos, y maquinaria y equipo para el transporte: tractor de carretera para semirremolque y vehículos para el transporte de mercancías.

Precios de materiales de construcción se incrementaron 0,75%

Finalmente, el INEI informó que, en el mes de mayo del presente año, el Índice de Precios de Materiales de Construcción de Lima Metropolitana, subió en 0,75%, explicado, principalmente, por el alza en dos grupos: metálicos (varillas de construcción, alambrón y plancha zincada ondulada) y mayólicas y mosaicos (revestimiento para pared y piso). También, subieron estructuras de concreto (planchas planas y onduladas de fibra); vidrios planos; agregados (hormigón); maderas (tornillo y capirona); y suministros eléctricos (cables para energía y alambres y cables para las instalaciones telefónicas). Por otro lado, bajaron los precios de los ladrillos (pandereta, king kong y para techo); tubos y accesorios de plásticos (tanques y accesorios de PVC para agua y desagüe) y el grupo de aglomerantes.

Fuente: INEI