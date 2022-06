Rafael Gallegos: “Venezuela no está en capacidad de enviar volúmenes significativos de petróleo a Europa”

El ingeniero petrolero, Rafael Gallegos, frente al panorama de exportaciones de petróleo venezolano a Europa y el anuncio de su reanudación después de dos años de paralización, sostuvo que “Venezuela no está en capacidad de enviar volúmenes significativos de petróleo a Europa”.

“Realmente es un tema muy importante lo de las sanciones que ha levantado un poco los Estados Unidos respecto a Venezuela, claro que se va a ido un poco de petróleo a Europa, pero a la hora de la verdad esto es una cuestión más político, más de apertura” indicó Gallegos.

Asimismo, a juicio del ingeniero, señaló que esas dos empresas van a levantar un poco la producción (Eni y Repsol), “pero yo no me atrevo a decir números, y creo que no se puede hacer, porque hay que ver cuánto se va a invertir, qué capacidad tiene, etcétera, pero el requerimiento de Europa de petróleo, estamos hablando de millones de barriles, posiblemente unos tres millones de barriles que importan de Rusia y que seguramente van a ir bajando o han bajado y en gas un volumen mucho más significativo, pero que en realidad nosotros no estamos en capacidad de enviarle gas a Europa por ahora”.E

El pasado 17 de mayo, Estados Unidos informó que levantaría algunas de sus sanciones económicas contra Venezuela, entre ellas la prohibición a la petrolera estadodounidense Chevron de negociar con la estatal PDVSA. Además también incluía las negociaciones con petroleras europeas. La información fue confirmada por el Gobierno Nacional.

En tal sentido, en entrevista concedida a Fedecámaras Radio, el ingeniero reiteró que el levantamiento de sanciones “se trata de algo más político”.

“En realidad esto es una medida como de alta política, porque realmente para levantar las sanciones a Venezuela no es suficiente con Chevron, ni con Eni, ni con Repsol, sino requeriría una apertura para llegar a dos, tres millones de barriles en un tiempo prudencial y esa apertura requeriría hasta de otra ley de hidrocarburos, de cambios inclusive en la ley actual, si se quisiera hacer que las empresas mixtas pudieran tener mayoría de las empresas privadas y eso requiere algo muchísimo más amplio”, dijo.