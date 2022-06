Abogada Ysabel Figueira: Para retomar la UT como unidad de medida habría que estudiar cuál será el mínimo que tendrá y cómo se irá actualizando

Desde hace algunos años, la Unidad Tributaria (UT) ha ido perdiendo valor por lo que ha afectado a comercios y ciudadanos, dado que han tomado otras unidades de medidas para establecer el pago de impuestos y hasta las sanciones que establecen las leyes venezolanas.

Ante esta situación, Ysabel Figueira, abogada especializada en Derecho Financiero, señaló a Finanzas Digital que UT era simplemente una unidad de medida para mantener actualizado los valores que se encontraban en las leyes tributarias.

No obstante, esa unidad de medida tenía unos requisitos y condiciones para mantener esa actualización, pero desde hace un tiempo, ese proceso no se cumplió a cabalidad y la Unidad Tributaria fue perdiendo valor, es decir, “empezó a ser subvalorada, lo que influyó en otras cosas”.

Recordó que la UT no solo fue utilizada para fines tributarios, sino que fue una medida de valor para muchas otras leyes como timbres fiscales, pago de impuestos en los municipios, tasas.

Cabe acotar que la UT sigue existiendo hoy en día para ciertas cosas, pero para las sanciones fue eliminada y ahora se utiliza el tipo de cambio de mayor valor de acuerdo a lo expresado por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Destacó que esta situación fue originada por la subvaloración de la UT, incluso, muchos de los entes dejaron de utilizarla, no solamente porque no les convenía, porque desde hace 3 años, cuando se ajustaba el valor de la misma, “la administración tributaria dijo que eso solo se podía utilizar a fines de impuestos nacionales manejados por la Administración Tributaria Nacional. Todos los demás organismos que tenían como base la UT empezaron a crear su propias unidades de medida”.

Enfatizó que si se volviese a tomar la UT para el pago de trámites y aspectos establecidos en las leyes, “habría que estudiar cuál va a ser ese mínimo que va a tener y cómo se va a ir actualizando”.

“El petro podría servir como unidad de medida, el tipo de cambio de mayor valor también, pero tienes que considerar variables económicas externas aparte de la UT”, sumó.

- Capacidad económica del ciudadano -

La abogada dijo a Finanzas Digital que muchas instituciones públicas empezaron a utilizar el petro como unidad de medida tras la subvaloración de la UT “porque tenía mayor valor, así como también era una posibilidad de establecer las tasas acordes a los servicios”.

No obstante, en un verdadero sistema tributario hay que analizar la capacidad económica de los ciudadanos, dado que si no tomas en cuenta esa base, estás estableciendo una unidad de medida que la mayoría de las personas que van a acudir para realizar esos trámites no podrán pagar.

Precisó, además, que como se desvirtuó esa unidad de medida, “empezaron a utilizar cosas pero sin considerar la base de la tributación”.

“Aquí no se tomó en cuenta nada de eso, asumieron un valor sin tomar en cuenta a las personas que están accediendo a esos trámites”, resaltó.

- ISLR se ha vuelto "confiscatorio" -

La también administradora de empresas acotó a Finanzas Digital que ha habido un mal manejo de lo que es la UT, dado que el Impuesto Sobre La Renta (ISLR) estaba medido en función de la UT. “Había un mínimo tributable y hoy en día éste dejó de tener sentido, porque si calculamos 1000 UT por el valor actual que es 0,4, realmente ese mínimo tributario que debería servir para pagar la Canasta Básica, no es real. Sabemos que la Canasta Básica está muy por encima de esos 1.000 X 0,4”.

“Parte de todo lo que tenemos que realizar para poder valorar adecuadamente lo que tiene que ver con el sistema tributario es precisamente analizar todas las leyes que utiliza a la UT como base y ver qué se puede modificar, pero sabemos que cualquier persona, así gane salario mínimo, está sometido a un pago del ISLR que es bastante alto, pagando una tarifa muy por encima de lo que corresponde”, puntualizó.

Manifestó que el ISLR que no nace confiscatorio, “se ha hecho confiscatorio porque no te grava en función de la capacidad económica que tienes. Esto es parte de esa desvalorización de la UT”.

- Formalidad en los comercios y empresas -

Ysabel Figueira expresó a Finanzas Digital que la gente en vez de pensar en el modelo de negocio, en el crecimiento como empresario o emprendedor, piensa que el Seniat “los va a fiscalizar o el municipio los va a castigar”.

Ante ello, recomendó a los empresarios y emprendedores empezar a cambiar un poco la mentalidad y ver cómo pueden mejorar el negocio.

Para poder optimizar el negocio deben aprender a controlar los ingresos y los gastos. La factura como tal, bien sea que la emita en divisas, en bolívares, en petros, es el mejor medio que tienen para poder controlar y registrar adecuadamente en los libros lo que son los ingresos y gastos, refirió.

Indicó que el hecho de que no emitan facturas, no quiere decir que no vayan a pagar impuestos, porque el hecho imponible no está condicionado a la emisión de una factura. “Es muy importante que la gente tenga un control sobre las divisas porque hay pagos en efectivo que se realizan”.

“Si no controlas esos ingresos que están llegando o los gastos que estas realizando en divisas en efectivo, puedes ser sometido a muchos riesgos, inclusive, quitar dinero o no tener control de hacia dónde se están yendo los gastos”, advirtió.

Alertó que puede haber sanciones por parte de las autoridades a esos comercios: “si no emito factura, puedo ser sancionado por el Seniat y las sanciones están establecidas al tipo de cambio de mayor valor. Si dejo de emitir factura hay una sanción. Hoy en día, el Seniat está sancionando a casi todos los contribuyentes y pueden ser objeto de indicio de defraudación y esta es una sanción penal porque estás omitiendo ingresos”.