Consecomercio: Entre las dificultades que enfrentan los sectores comercio e industria es el contrabando y los ilícitos aduaneros

La presidenta de El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Tiziana Polesel, destacó que para el sector comercio tener una industria fuerte y próspera es sinónimo también de un comercio y servicios fortalecidos.

“Recordemos que nosotros como comercio – servicio somos transversales al resto de los sectores de la economía, y para nosotros una industria fuerte, una industria próspera, es sinónimo también de un comercio y servicios fortalecidos, por lo tanto, en lo que podamos aportar, en lo que podamos ayudar, siempre estaremos dispuestos”

Por otra parte, Polesel sostuvo que, de acuerdo a como lo ha expresado en otras oportunidades, se encuentran abiertos al diálogo, recordó que el gremio ha tenido reuniones en la últimas semanas con diferentes representantes del Ejecutivo bajo el fin de plantearles cuáles son los problemas principales que enfrenta el sector comercio.

En tal sentido, Polesel subrayó que una de las dificultades que son comunes entre ambos sectores es el contrabando y los ilícitos aduaneros.

“Aquí hay un problema serio que atenta no solo contra la industria nacional, sino también atenta contra el comercio formal, porque aquellos productos de contrabando o las falsificaciones que se puedan estar comercializando en el país atentan al comercio formal porque se desenvuelven generalmente también en la informalidad, pero no olvidemos por favor que el más perjudicado en productos que no tengan calidad, en falsificaciones, en productos que son de contrabando sin esos controles necesarios el afectado realmente es el consumidor y ese es el llamado que nosotros hacemos”

En entrevista concedida a Fedecámaras Radio, Polesel apuntó que existen otros elementos que también afectan a ambos sectores, industria y comercio, como es el tema del crédito y la voracidad fiscal.

“Quizá dentro de cualquier tipo de desarrollo que se pretenda implementar es indispensable que nosotros re institucionalicemos el país, empecemos a hacer cumplir las leyes, empecemos a revisar las leyes, las leyes existen lo que pasa es que no las estamos aplicando”, dijo.

Recientemente, la representante del sector explicó que los productos que están entrando al país sin pagar los aranceles y sin los controles correspondientes se definen como contrabando porque cuando un producto entra por vía legal, no solamente paga un tributo, también paga un impuesto.

Además, puntualizó que es una barrera que no permite que ingrese al país mercancía defectuosa, mercancía sin garantía y mercancía sin los controles de calidad correspondientes.

“Al no existir esa barrera, al permitir que ingresen al país esos productos y que ojo ahí el sector privado no tiene incidencia alguna, eso es únicamente responsabilidad de quienes están en las fronteras, de quienes están en las aduanas”, precisó.