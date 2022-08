Abogado Leonardo Palacios: Ley de Potestades Tributarias invade competencias de estados y municipios

Este jueves, la Plenaria de la Asamblea Nacional (AN) aprobó en primera discusión y por mayoría calificada el Proyecto de Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios, con el objetivo de alinear esfuerzos para desarrollar la economía venezolana.

Ante esto, Leonardo Palacios, abogado tributarista y presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Servicios de Caracas, advirtió que esta ley invade competencias de estados y municipios y no coordina lo que debería coordinar.

“Debemos organizarlo como un juego, todo el mundo entra al estadio y va directo y de forma ordenada al área que le corresponde para disfrutar”, añadió.

En ese sentido, explicó que cada quien debe establecer su tributo, el ciudadano su servicio y el empresario su producción.

Agregó que este proyecto de ley no es inédito, pero no cumple a cabalidad con la Constitución.

“Es un proyecto sumamente centralista, trata de decir que todo el desbarajuste y voracidad fiscal, es de los estados y municipios”, acotó.

En entrevista concedida a Circuitos éxitos, Palacios pidió organización para tratar de poner orden, asegurando que la tributación no debe ser irracional, no debe afectar la inversión y la armonización no debe afectar la productividad.

Explicó que armonizar es establecer alícuotas, porcentajes, reconocimiento y delimitar que le corresponde a los estados y que a los municipios.

“Cuando conviertes hoy tu impuesto en uno permanente y encima un impuesto al dólar, encuentras todos los inconvenientes que hemos tenido con un tributo inflacionario, esos deben desaparecer”, señaló.