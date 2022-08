El PIB de EE.UU. disminuyó 0,6% interanual en el segundo trimestre de 2022

El producto interno bruto (PIB) real de Estados Unidos disminuyó a una tasa anual del 0,6 por ciento en el segundo trimestre de 2022, según la “segunda” estimación publicada por la Oficina de Análisis Económicos (BEA). En el primer trimestre, el PIB real disminuyó 1,6 por ciento.

La disminución del PIB real reflejó disminuciones en la inversión privada en inventarios, la inversión fija residencial, el gasto del gobierno federal y el gasto de los gobiernos estatales y locales, que fueron compensados ​​en parte por aumentos en las exportaciones y el gasto del consumidor. Las importaciones, que son una resta en el cálculo del PIB, aumentaron.

La disminución de la inversión privada en inventario estuvo liderada por una disminución en el comercio minorista (principalmente “otras” tiendas de mercadería general). La disminución de la inversión fija residencial estuvo liderada por una disminución en “otras” estructuras (específicamente las comisiones de los corredores de bienes raíces). La disminución en el gasto del gobierno federal reflejó una disminución en el gasto no relacionado con la defensa que fue compensado en parte por un aumento en el gasto en defensa. La disminución en el gasto no relacionado con la defensa reflejó la venta de petróleo crudo de la Reserva Estratégica de Petróleo, lo que da como resultado una disminución correspondiente en los gastos de consumo. Debido a que el petróleo vendido por el gobierno ingresa a los inventarios privados, no hay un efecto neto directo sobre el PIB. La disminución en el gasto de los gobiernos estatales y locales estuvo liderada por una disminución en la inversión en estructuras. El aumento de las importaciones reflejó un aumento de los servicios (encabezados por los viajes).

El aumento de las exportaciones reflejó incrementos tanto en bienes (liderados por suministros y materiales industriales) como en servicios (liderados por viajes). El aumento en el gasto de los consumidores reflejó un aumento en los servicios (liderados por los servicios de alimentación y alojamiento, así como “otros” servicios) que fue parcialmente compensado por una disminución en los bienes (liderados por alimentos y bebidas).

El PIB real disminuyó menos en el segundo trimestre que en el primero, disminuyendo un 0,6 por ciento después de disminuir un 1,6 por ciento. La menor disminución reflejó un repunte en las exportaciones y una menor disminución en el gasto del gobierno federal que fueron parcialmente compensados ​​por una mayor disminución en la inversión en inventario privado, una desaceleración en el gasto del consumidor y recesiones en la inversión fija no residencial y la inversión fija residencial. Las importaciones se desaceleraron.

El PIB en dólares corrientes aumentó 8,4 por ciento a una tasa anual, o $496,200 millones, en el segundo trimestre a un nivel de $24,88 billones (tablas 1 y 3), una revisión al alza de $31,100 millones con respecto a la estimación anterior.

El índice de precios de las compras internas brutas aumentó 8,4 por ciento en el segundo trimestre, una revisión al alza de 0,2 punto porcentual respecto de la estimación anterior.

Por su parte, el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) aumentó 7.1 por ciento, igual a lo estimado previamente. Excluyendo los precios de los alimentos y la energía, el índice de precios PCE aumentó un 4,4 por ciento, también sin revisar.