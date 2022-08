Fedecámaras espera que se restablezca el libre comercio y las relaciones consulares entre Venezuela y Colombia

La Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecamaras) expresó su deseo de que se reanuden las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela, caso que se abordará el próximo 18 de agosto en el «Encuentro de frontera» en Cúcuta, evento en el que estarán presentes diferentes empresarios, gremios y autoridades de ambos países.

El presidente de la federación, Carlos Fernández, espera que este encuentro ayude a “restablecer el libre comercio y las relaciones consulares” de las naciones vecinas, reseñó Unión Radio.

“Que este esfuerzo sirva no solo para la apertura comercial, sino para ir creando la institucionalidad necesaria para que le dé estabilidad y profundidad al intercambio comercial, científico y cultural entre ambas naciones”, destacó Fernández a través de un video.

Recientemente, en entrevista concedida a Unión Radio, Fernández señaló que es necesario que todos los sectores económicos que hacen vida en el país realicen una mesa del trabajo, en la cual propongan los posibles productos venezolanos que puedan comercializarse en el país neogranadino, y cómo quedarán los aranceles.

“Eso saldrá de cada uno de los operadores, porque no puede ser algo permanente en el tiempo, hay cosas de permisología que no están actualizadas. Hay que formalizar más el tema de los vehículos, los transportes de carga que pueden entrar o hasta qué parte del país pueden llegar sin ningún permiso adicional. Son cosas que ahorita no están en el tapete; a lo mejor hay que dejarle alguna regulación temporal mientras se hace algo oficial”, agregó.