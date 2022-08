Fedecámaras se reunirá este #18Ago con autoridades colombianas para plantear tratado comercial

Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras, informó que el próximo 18 de agosto el gremio sostendrá un encuentro con las autoridades de Colombia y el Ejecutivo para solicitarles la posibilidad de hacer un tratado comercial entre ambas naciones, el cual pueda regular el comercio en la frontera y la “protección temporal” de ciertos productos.

De la reunión se desprenderá un documento para pedir «una apertura comercial, profundidad en los acuerdos, el restablecimiento de las relaciones consulares para tramitar documentos».

“Creo en retomar muchas de las cosas que teníamos en el pasado en la comunidad andina de naciones, porque teníamos un tribunal para dirimir las diferencias entre países sobre temas, aplicación de normas y todo lo que era el régimen de propiedad intelectual de las marcas. Teníamos un arancel común para enfrentar algunos productos, teníamos algunos que se les daba un trato preferencial en Colombia a productos venezolanos. Eso es un poco de lo que se tendría que analizar (…) cuáles son aquellos factores donde se pudieran crear algunos estímulos y protecciones temporales”, dijo.

En entrevista concedida a Unión Radio, Fernández señaló que es necesario que todos los sectores económicos que hacen vida en el país realicen una mesa del trabajo, en la cual propongan los posibles productos venezolanos que puedan comercializarse en el país neogranadino, y cómo quedarán los aranceles.

“Eso saldrá de cada uno de los operadores, porque no puede ser algo permanente en el tiempo, hay cosas de permisología que no están actualizadas. Hay que formalizar más el tema de los vehículos, los transportes de carga que pueden entrar o hasta qué parte del país pueden llegar sin ningún permiso adicional. Son cosas que ahorita no están en el tapete; a lo mejor hay que dejarle alguna regulación temporal mientras se hace algo oficial”, agregó.