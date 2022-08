José Guerra: El salario mínimo mensual que en marzo de 2022 era US$30 hoy es de US$15

El economista, José Guerra, escribió en su cuenta de twitter que el Banco Central de Venezuela (BCV) “no tiene cómo estabilizar la tasa de cambio porque no tiene reservas y porque el público no quiere bolívares”.

A juicio del economista, esto es “una combinación letal”.

Para este miércoles 24 de agosto de 2022, el tipo de cambio promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes se ubicó en 6,2817 Bs/USD, presentando un incremento de 0,04 bolívares (+0,64%). Por su parte, el dólar paralelo se ubica en 7,86 Bs/USD.

El pasado 16 de marzo de 2022, en Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.691, fue publicado el decreto Nº 4.653, mediante el cual se aumentó el Salario Mínimo Mensual obligatorio así como el monto de Jubilaciones y Pensiones.

En este sentido, se incrementó el salario mínimo nacional mensual obligatorio en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, para los trabajadores y las trabajadoras que presten servicios en los sectores públicos y privados, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2° de este Decreto, a partir del 15 de marzo de 2022, estableciéndose la cantidad CIENTO TREINTA BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 130,00) mensuales.

Por otra parte, el BCV informó este martes que Venezuela registró un crecimiento económico de 17,04% en el primer trimestre del año 2022.

Asimismo, señalaron que durante el tercer trimestre de 2021, la economía venezolana registró un alza y se ubicó en 14,65%, mientras que en el cuarto trimestre el crecimiento fue de 19,07%, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Ante esto, Guerra destacó que el 25 julio de 2022 el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) había dado a conocer que la economía creció 12,3% en el primer semestre de 2022.

“El BCV hace uso politiquero de las cifras y las publican a su conveniencia”, escribió.

Colapsa el bolívar y con él los salarios. De nuevo. El BCV no tiene cómo estabilizar la tasa de cambio porque no tiene reservas y porque el público no quiere bolívares. Una combinación letal. La tragedia: el salario mínimo mensual que en marzo de 2022 era $30 hoy es $15 pic.twitter.com/kTQsJffsrN

— Jose Guerra (@JoseAGuerra) August 24, 2022