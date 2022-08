OMS: Los casos de viruela del mono aumentaron un 20% en una semana

Los casos de viruela del mono en el mundo han aumentado un 20% en la última semana, mientras la Organización Mundial de la Salud alerta de que los países más pobres pueden quedarse sin las escasas vacunas.

Ya se han notificado a la OMS más de 35.000 casos de viruela del mono, procedentes de 92 países y territorios, con 12 muertes.

Casi todos los casos se están notificando en Europa y América, y casi todos son de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres.

La OMS dijo que también que ha sido informada del caso de un perro que contrajo la viruela del mono, el primero que se conoce de una transmisión del ser humano a un animal.

De acuerdo a lo reseñado por la Agencia de Noticias ONU, el director de Emergencias de la OMS, Mike Ryan, consideró que un solo animal infectado no supone un riesgo, pero sí la posibilidad de que el virus se instale en una nueva especie y pueda evolucionar en ella.

“Es importante que no permitamos que el virus se establezca en otra población animal. Una sola exposición o contagio de un animal en particular no es inesperado”, dijo Ryan.