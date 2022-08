WhatsApp actualiza nuevas funciones para disfrutar de más privacidad, más protección y más control

La compañía de mensajería, WhatsApp, c on los años, han añadido nuevos niveles de protección de la privacidad para ofrecer varios modos de mantener los mensajes seguros, incluidos los mensajes temporales que se autodestruyen, las copias de seguridad cifradas de extremo a extremo cuando se quiere guardar el historial de chat, la verificación en dos pasos para aumentar la seguridad, y la posibilidad de bloquear y reportar chats no deseados.

En ese sentido, anunció nuevas funciones de privacidad nuevas que ofrecen aún más niveles de protección y dan más control sobre los mensajes.

“Todo esto forma parte del trabajo que hacemos para proteger tus conversaciones en WhatsApp”, dijeron.

– Sal de los grupos en silencio: Nos encantan nuestros chats en grupo, pero no todo es para siempre. Podrás salir de un grupo de forma privada, sin anunciarlo. Ahora, en lugar de notificar a todos que abandonaste el grupo, solo se le informará a los administradores. Esta función estará disponible para todos los usuarios este mes.

– Elige quién puede ver que estás en línea : Ver cuándo están en línea amigos o familiares nos ayuda a sentirnos conectados los unos con los otros, pero todos hemos vivido momentos en los que queríamos revisar nuestro WhatsApp en privado. Para esos momentos en los que quieres mantener tu presencia en línea en privado, hemos introducido la posibilidad de seleccionar quién puede y quién no puede ver cuándo estás en línea. Esta función estará disponible para todos los usuarios este mes.

– Bloqueo de captura de pantalla para mensajes de visualización única: La visualización única ya es una forma muy popular de compartir fotos o archivos multimedia que no necesitan tener un registro digital permanente. Ahora aumentamos la protección habilitando el bloqueo de captura de pantalla para los mensajes de visualización única. Esta función está en periodo de pruebas y esperamos que esté disponible para los usuarios pronto.

“Para dar a conocer estos nuevos niveles de protección, vamos a iniciar también una campaña de información sobre las nuevas funciones y nuestro constante compromiso de proteger tus conversaciones privadas en WhatsApp”, dijeron.