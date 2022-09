Apple presentó sus nuevos productos: Iphone 14, Airpods Pro 2 y Apple Watch series 8

La empresa de tecnología, Apple, presentó este miércoles sus nuevos productos conformados por el AirPods Pro reconstruidos, tres nuevos modelos de Apple Watch y el nuevo iPhone 14.

El nuevo teléfono Iphone 14 Plus tendrá un 21% más de pantalla y Super Retina XDR de gran tamaño. Tendrá una nueva cámara principal y un procesamiento de imágenes mejorado que permiten capturar tomas aún más sensacionales con todo tipo de luz, especialmente con poca luz.

Además, cuando las aplicaciones solicitan acceso a sus fotos, el iPhone le permitirá tomar las decisiones compartiendo solo las que desea en lugar de toda su biblioteca.

Con respecto a la cámara, el modo cinemático cambia automáticamente el enfoque al sujeto más importante de una escena, tal como lo hacen los cineastas. Y ahora puede grabar en 4K a 24 fps, la misma velocidad de fotogramas que ve en las películas.

El nuevo iPhone 14 contará con conexión satelital, estés donde estés, aunque no tengas cobertura. Asimismo, señalaron que cuando tengas una emergencia, el nuevo iPhone 14 te enseña dónde están los satélites para conectar con uno y puedas recibir auxilio.

La pantalla del iPhone 14 Pro tendrá el doble de brillo que el de su predecesor y será más animado. Cuenta con nuevo sistema de chip A16.

El modelo Pro tiene una cámara de 48 megapíxeles y además, cuenta con Pixel binning para cuando no hay buena luz y pasa a 12 Megapixeles. Los 48 megapíxeles se usan sólo si la luz es buena.

El costo del iPhone Pro es de US$999 y Iphone 14 Pro Max es de US$1.099. Por su parte, el costo del Iphone 14 es de US$799 y el del Iphone 14 Plus es de US$899.

Todos los productos estarán disponibles el próximo 16 de septiembre de 2022.

Este nuevo modelo de smartwatch tendrá diferentes cambios, destacando el nuevo sensor de temperatura que complementará a los ya existentes para tener bajo control cualquier tipo de indicio de enfermedad en el organismo de la persona.

Apple decidió continuar con el mismo diseño que se veía en las generaciones anteriores, pero ahora con diferentes colores y modelos.

El nuevo Apple Watch Series 8 tiene dos sensores de temperatura, uno bajo la pantalla y otro abajo sobre la piel y mide la temperatura cada 5 segundos. Además, tendrá la posibilidad de avisar si la persona sufrió un accidente de tránsito. El mismo tendrá un precio de US$249 dólares.

Este nuevo modelo es ideal para atletas, ya que contará con 60 horas de batería. Está diseñado para soportar temperaturas muy altas o bajas, además de golpes. Tiene una función de “back track” para volver por dónde has venido, porque registra todo el trayecto. Además es ideal para realizar buceos hasta de 30 metros. El mismo tendrá un precio de US$799 dólares.

El nuevo modelo AirPods Pro 2 usa Spatial Audio que utiliza una imagen de tu oreja tomada con tu iPhone para crear un perfil 3D personalizado sólo para tu oreja. Este modelo contará con touch control, no sólo con toques, sino también deslizamientos para controlar el volumen. Tensdrá un precio de US$249 dólares, disponible desde el 9 de septiembre reservas, y entregas el 23 de septiembre.

Meet iPhone 14 Pro, iPhone 14, Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra, and AirPods Pro. All that and more from the #AppleEvent

— Apple (@Apple) September 7, 2022