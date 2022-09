El IPC de Brasil registró una variación de -0,36% en agosto de 2022

El Índice de Precios al Consumidor Amplio (IPCA) de agosto en Brasil fue de -0,36%, el segundo mes consecutivo de deflación. En julio, la variación había sido del -0,68%.

En el año, el IPCA acumula alza del 4,39% y, en los últimos 12 meses, del 8,73%, por debajo del 10,07% observado en los 12 meses inmediatamente anteriores. En agosto de 2021, la variación había sido del 0,87%.

Como ya sucedió en julio, el resultado de agosto estuvo influenciado principalmente por la caída del grupo Transporte (-3,37%), que aportó -0,72 punto porcentual (pp) al índice del mes. Além disso, o grupo Comunicação (-1,10%) também recuou, com impacto de -0,06 pp No lado das altas, o destaque foi Saúde e cuidados pessoais (1,31%), que contribuiu com 0,17 pp en agosto. Alimentos y bebidas ( 0,24%) se desaceleró frente a julio (1,30%), con incidencia de 0,05 pp Los demás grupos quedaron entre el 0,10% para Vivienda y el 1,69% para Vestuario , mayor variación positiva en el IPCA de agosto.

El resultado de Transporte (-3,37%) vuelve a estar influido por la caída de los precios de los carburantes (-10,82%). En agosto cayeron los precios de los cuatro combustibles encuestados: gas vehicular (-2,12%), gasóleo (-3,76%), etanol (-8,67%) y gasolina (-11,64%), esta última con la mayor intensidad impacto negativo (-0,67 pp) entre los 377 subítems del IPCA. Vale recordar que el precio de la gasolina en las refinerías se redujo en R$ 0,18/litro el 16 de agosto. Y los precios de los billetes de avión (-12,07%) también bajaron, tras cuatro meses de máximos.

Aún en Transporte , el aumento en el subítem taxi (0,38%) refleja los reajustes en Vitória (35,94%) y Campo Grande (10,11%). En Vitória, hubo ajuste del 58,10% en los km recorridos y del 39,64% en la bandera inicial, a partir del 8 de agosto. En Campo Grande, hubo un ajuste del 12% en los km recorridos, vigente desde el 23 de junio, que no habían sido incorporados anteriormente.

En el grupo Comunicación (-1,10%), la variación negativa se debe principalmente a la reducción de los planes de telefonía fija (-6,71%) y telefonía móvil (-2,67%).

En Salud y cuidado personal (1,31%), las principales contribuciones en el mes vinieron de artículos de higiene personal (2,71%) y plan de salud (1,13%). En el caso del plan de salud, se incorporó la fracción mensual referente al reajuste del 15,50% autorizado por la Agencia Nacional de Salud Complementaria para los nuevos planes, los cuales tienen un peso del 89% en el panel de subítems.

En el grupo Alimentos y bebidas (0,24%), el resultado de alimentos en el hogar (0,01%) estuvo próximo a la estabilidad. Hubo aumentos en componentes importantes de la canasta familiar, como piezas de pollo (2,87%), queso (2,58%) y frutas (1,35%). Por otro lado, hubo caídas significativas en los precios del tomate (-11,25%), papa (-10,07%) y aceite de soya (-5,56%). Además, el precio de la leche de larga duración , que había subido 25,46% en julio, bajó 1,78% en agosto, aportando -0,02 pp al índice del mes.

La variación de la comida fuera de casa (0,89%) estuvo cercana a la del mes anterior (0,82%). Mientras que la comida pasó del 0,53% al 0,84%, la merienda se desaceleró del 1,32% al 0,86%.

En Vivienda (0,10%), cae la electricidad residencial (-1,27%), aunque menos intensa que el mes anterior (-5,78%). Las variaciones en las áreas variaron del -14,41% en Recife , donde hubo retiro, el 28/07, de los valores cobrados por los servicios de transmisión y distribución de la base de cálculo del ICMS, al 11,16% en Vitória , donde hubo reajuste de 10,37% en tarifas a partir del 7 de agosto, además de un incremento en PIS/COFINS.

También hubo reajustes en las tarifas por kWh en Belém (7,71%), cuyo alza de 14,74% se implementó el 7 de agosto, y São Luís (-6,22%). En la capital de Maranhão, el resultado fue negativo ya que el reajuste del 6,62% entró en vigor recién al final del período de referencia, el 28 de agosto, y hubo una reducción en el ICMS el 13 de julio, además del retiro del cargo sobre tarifas de transmisión y distribución.

Aún en Vivienda , la variación positiva del subítem gas canalizado (0,26%) se debe a reajustes del 0,20% en Río de Janeiro (0,18%), a partir del 1 de agosto, y del 2,26% en Curitiba (1,49%), según del 9 de agosto. En la tarifa de agua y alcantarillado (0,05%), el aumento se debe a reajustes en dos áreas: en Porto Alegre (0,26%), se aplicó el 1 de julio el reajuste de 18,16% en una de las concesionarias; en Campo Grande (0,64%), se aplicó un reajuste de 0,60% en agosto, además del reajuste de 5% implementado en enero.

La mayor variación positiva en el IPCA de agosto vino del grupo Vestuario (1,69%). Luego de desacelerarse de junio (1,67%) a julio (0,58%), los precios volvieron a subir con mayor intensidad en agosto. Los destaques fueron vestuario femenino (1,92%), masculino (1,84%) y calzados y accesorios (1,77%).

Finalmente, el grupo Educación tuvo un alza del 0,61%. En cursos regulares (0,51%), sólo los cursos de posgrado (-1,46%) tuvieron descenso de precios. Las mayores variaciones se dieron en educación de jóvenes y adultos (3,68%), guarderías (1,41%) y carreras técnicas (1,02%).

A nivel regional, tres de las 16 áreas aumentaron en agosto. La mayor variación positiva fue en Vitória (0,46%), influenciada por el aumento del 11,16% en la energía eléctrica . El menor resultado, por su parte, ocurrió en Recife (-1,40%), impulsado por la caída del 16,23% en el precio de las gasolinas .

Fuente: IGBE