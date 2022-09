Muere la reina Isabel II a los 96 años

El Palacio de Buckingham informó que la reina Isabel II ha muerto en su residencia de Balmoral a los 96 años, después de un reinado de 70 años.

Desde la mañana de este jueves, se supo que el estado de salud de la reina Isabel II era crítico.

“Tras una nueva evaluación esta mañana, los médicos de la reina están preocupados por la salud de su majestad y han recomendado que permanezca bajo supervisión médica. La reina sigue cómoda y en Balmoral”, señala el escueto comunicado.

Sus hijos, el príncipe Carlos, y su mujer Camila, han viajado a Balmoral junto con el príncipe William, nieto de la reina.

La coronación de la reina Isabel II como monarca del Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Pakistán y Ceilán se llevó a cabo el 2 de junio de 1953. Protagonizó el reinado más extenso de la historia británica.

Comunicado del Rey Carlos:

El fallecimiento de mi amada Madre, Su Majestad la Reina, es un momento de la mayor tristeza para mí y para todos los miembros de mi familia.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de un querido Soberano y una Madre muy amada. Sé que su pérdida se sentirá profundamente en todo el país, los Reinos y la Commonwealth, y en innumerables personas en todo el mundo.

Durante este período de duelo y cambio, mi familia y yo seremos consolados y sostenidos por nuestro conocimiento del respeto y el profundo afecto en el que se tenía a la Reina.

