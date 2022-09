Nueva York emprende un plan para prohibir vehículos a gasolina a partir de 2035

Nueva York anunció que a partir de 2035 únicamente permitirá la venta de vehículos con cero emisiones, siguiendo los pasos de California, que la semana pasada decidió prohibir a partir de ese mismo año la venta de motores de combustión.

La medida es considerada por las autoridades neoyorquinas como un “paso crucial” para lograr una reducción significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por el transporte y estará acompañada de nuevos incentivos e inversiones para generalizar el uso de automóviles eléctricos.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, explicó en una conferencia de prensa que ha ordenado a los servicios medioambientales del estado que preparen la nueva normativa por la vía rápida después de que California firmase la semana pasada una medida parecida.

New York is driving our ambitious clean energy and climate goals forward. Join me live in White Plains as I announce actions to accelerate the transition to clean energy vehicles: https://t.co/qphWlRSw9q

Desde hace décadas, regulaciones federales establecen que cualquier movimiento a nivel estatal para endurecer las reglas sobre emisiones debe ocurrir primero en California y que solo después otros estados pueden proceder.

“Nueva York es un líder climático nacional y una potencia económica y estamos usando nuestra fuerza para ayudar a impulsar la innovación y la implementación de vehículos con cero emisiones a gran escala”, señaló Hochul en un comunicado.

Para llegar a la meta final en 2035, Nueva York impondrá antes objetivos intermedios que establecen que para 2026 el 35% de los automóviles vendidos tendrán que ser de cero emisiones y que ese porcentaje deberá elevarse al 68% para 2030.

Y a partir de 2026 se impondrán también nuevos estándares de contaminación para los nuevos vehículos con motores de combustión.

NEW: All new vehicles sold in New York must be zero emissions by 2035.

By revving up our clean transportation transition and making major investments to make EVs more accessible, we’re supercharging our fight against climate change. #NationalDriveElectricWeek pic.twitter.com/AWvSjK8b7D

— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) September 29, 2022