Banco Central Europeo vuelve a subir las tasas de interés ante escalada de la inflación

El Banco Central Europeo (BCE) volvió a subir este jueves sus tasas de interés, para dar prioridad absoluta al combate contra la inflación pese a los riesgos de recesión económica.

Los 25 gobernadores del banco emisor europeo acordaron subir sus tasas de referencia 0,75 puntos porcentuales, llevándolas a un rango de 1,5% a 2,25%.

Se trata de la tercera alza consecutiva de desde julio, en un proceso en sintonía con la política de otros bancos centrales.

Today we took our latest monetary policy decisions:

🔵 We raised our interest rates again, by 0.75 percentage points, to bring down inflation

🔵 More rate hikes will come. They will depend on how we see the economy and inflation developing

