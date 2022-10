Biden pide a empresas que incrementen la producción de petróleo en EE.UU.

El presidente Joe Biden, llamó este miércoles a las empresas productoras en Estados Unidos a que aumenten sus volúmenes de extracción, ante sus aspiraciones de bajar el precio de la gasolina.

“Estados Unidos necesita aumentar responsablemente la producción de petróleo“, afirmó Biden en la Casa Blanca, luego de confirmar que su gobierno continuará utilizando las reservas estratégicas de crudo para estabilizar los precios, tras un recorte de producción de la OPEP y sus aliados en la OPEP+.

After seeing gas prices rise over the past few weeks, they're falling again. That’s progress.

But they’re not falling fast enough and families are hurting.

I'm directing my Administration to take more action to lower costs, strengthen energy security, and address supply issues.

— President Biden (@POTUS) October 19, 2022