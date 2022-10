Biden reconoce que los precios siguen altos pese a la baja de la inflación

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, admitió este jueves que los precios continúan siendo altos en el país, pese a la baja de la inflación interanual en septiembre al 8,2 %.

En un comunicado después de que se diera a conocer ese dato, el mandatario estadounidense apuntó que “el informe de hoy muestra algo de progreso en la lucha contra mayores precios, incluso aunque tenemos más trabajo por hacer.”

“Los estadounidenses están sofocados por el costo de la vida, eso ha sido cierto durante años y no necesitan que el informe de hoy se lo diga”, indicó Biden, quien consideró que es “crucial” dar a las familias de clase media “un respiro”.

Afirmó que la lucha contra la inflación es algo global que afecta a los países, y que en su caso su máxima prioridad son las familias de trabajadores en EE.UU.

Defendió su agenda económica que, aseguró, ha puesto al país en una posición más fuerte que ninguna otra economía para afrontar estos retos.

Biden mencionó en su nota la Ley de Reducción de la Inflación, aprobada por el Congreso, cuyas dos cámaras están controladas por los demócratas, y que, según Biden, contribuirá a bajar el precio de la energía en los próximos meses.

Finalmente, arremetió contra los republicanos en el Congreso que tienen “como prioridad número uno” repeler esa ley: “Es exactamente la única cosa incorrecta que hay que hacer en este momento. Si los republicanos toman el control del Congreso, los costos diarios subirán, no bajarán”, advirtió.

Americans are squeezed by the cost of living: that’s been true for years, and they didn’t need today’s report to tell them that.

It’s a key reason I ran for president. Working to give middle class families some breathing room in dealing with their costs is critical.

— President Biden (@POTUS) October 13, 2022