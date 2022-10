Cavenarg: Intercambio comercial entre Argentina y Venezuela podría alcanzar US$ 300 millones

El presidente de la Cámara Venezolano-Argentina (Cavenarg) Benjamín Tripier y de la Casa de Bolsa “Acciona”, comentó que las relaciones comerciales entre ambas naciones están en etapa de relanzamiento.

El directivo destacó en una entrevista concedida a Unión Radio que el intercambio comercial podría alcanzar este año us“unos US$ 300 millones” y explicó que antes las relaciones eran entre gobierno y empresas argentinas y ahora es entre empresas privadas de ambos países.

Explicó que hasta el año 1995 el comercio bilateral había sido de aproximadamente US$ 250 millones, luego aumenta a US$ 450 millones y en la época de Chávez US$ 2 mil millones, finalmente terminó cayendo a cero “hasta estos dos últimos años que ha habido un comercio muy puntual pero ahora empieza a moverse y es posible que lleguemos por primera vez en mucho tiempo a US$ 700 millones”.

Asimismo, Tripier destacó que los productos venezolanos han penetrado el mercado argentino, pero no es una fuente de exportación. Finalmente, anunció que del 23 al 27 de noviembre llevarán una misión de empresarios venezolanos a Argentina.

Con información de Unión Radio