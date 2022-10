Descubren un error en el iPhone 14 sobre la detección de accidentes

La serie iPhone del gigante Apple ha mostrado varios errores durante este año, incluido uno que hizo que los modelos iPhone 14 Pro temblaran al grabar videos en aplicaciones de terceros como Snapchat, TikTok e Instagram.

Apple liberó el iOS 16.0.2 para solucionar el problema. Ahora, uno de los errores más extraños puede atribuirse a la nueva función de detección de accidentes de la línea iPhone 14, que detecta cuándo podría haber ocurrido un choque con un automóvil y solicitará ayuda de emergencia si ve que el usuario del iPhone no responde en 20 segundos después del impacto, según publica el sitio especializado en tecnología Alta densidad

Se presenta un problema con la función que molesta a los socorristas: pide ayuda de emergencia en las montañas rusas. Si no descarta la alerta a tiempo, se realiza una llamada telefónica a las autoridades correspondientes que incluye la ubicación del incidente.

Un Apple Watch con detección de accidentes hará lo mismo si está conectado a una red celular o una señal de Wi-Fi. Un hilo publicado en Twitter por la columnista de tecnología del Wall Street Journal, Joanna Stern, incluye la grabación de una llamada de audio recibida por el centro de despachos del 911 cerca del parque de diversiones Kings Island, en Ohio, Estados Unidos.

La llamada telefónica dice que “El propietario de este iPhone tuvo un accidente automovilístico grave y no responde a su teléfono. La ubicación de emergencia es Latitud 39.3411, Longitud -84.2689 con un radio de búsqueda estimado de seis metros. El mensaje se repetirá en cinco segundos”.

El usuario del iPhone 14 Pro involucrado en esta llamada no tuvo un accidente automovilístico sino que estaba en una montaña rusa.

Since the iPhone 14 went on sale, the 911 dispatch center near Kings Island amusement park has received at least six phones calls saying:

“The owner of this iPhone was in a severe car crash…”

Except, the owner was just on a roller coaster.

🆕 by me: https://t.co/hp1fHZBIf6 pic.twitter.com/i0lZPoWzGz

— Joanna Stern (@JoannaStern) October 9, 2022