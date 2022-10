EE.UU. pretende restringir más las exportaciones tecnológicas de China

El Gobierno de Estados Unidos busca restringir aún más las exportaciones de chips de última generación de China y planea nuevos límites para las empresas del país asiático de inteligencia artificial y supercomputación, según anunció este martes la prensa local.

La administración del presidente Joe Biden está preparando nuevos controles de exportación de semiconductores y de las máquinas para fabricarlos con el objetivo de impedir que China adquiera la capacidad de desarrollar tecnología punta, una medida que se podía anunciar esta semana, según publicó The Wall Street Journal.

