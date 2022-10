EE.UU. sanciona a tres empresas por venta de petróleo a Corea del Norte

Estados Unidos anunció este viernes sanciones económicas contra tres empresas y dos personas con sede en las Islas Marshall, Singapur y Taiwán por participar en la venta de petróleo a Corea del Norte.

A través de un comunicado, el Departamento del Tesoro dijo que “sus acciones apoyan directamente el desarrollo del programa de armas de Corea del Norte y su ejército”.

Estas sanciones tienen como objetivo evitar que el país “eluda las sanciones de las Naciones Unidas que restringen la importación de productos derivados del petróleo” mediante el uso de un sistema de transbordos ilícitos de barco a barco, agregó.

El anuncio se produce en un contexto tenso, ya que Corea del Norte lanzó dos nuevos misiles balísticos el jueves y voló 12 aviones de combate en formación, después de disparar otro misil sobre Japón el martes, el primero desde 2017.

El régimen de Corea del Norte calificó las pruebas de armas como “una represalia justa” contra Washington y Seúl y sus ejercicios militares en la región.

Al imponer estas sanciones, “Estados Unidos está enviando un mensaje claro de que continuará tomando medidas contra quienes apoyen el desarrollo y mantenimiento del ejército norcoreano y su arsenal militar”, aseguró en un comunicado el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.

The DPRK’s ballistic missile launches are destabilizing and dangerous. Today we are sanctioning those who support the weapons programs through sanctions evasion. https://t.co/VGuPEuZWf4

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 7, 2022