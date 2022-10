EE.UU. tras reunión con la Plataforma Unitaria: seguimos siendo un socio firme

El subsecretario de Estado para el hemisferio occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, se reunió con delegados de la Plataforma Unitaria para ratificarles el respaldo del gobierno del presidente Joe Biden a “una salida política negociada” a la crisis de Venezuela.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Nichols añadió que el gobierno de Joe Biden sigue siendo “un socio firme del pueblo venezolano en su búsqueda por recuperar su democracia”.

“Me reuní con miembros de la Plataforma Unitaria de Venezuela para reafirmar el apoyo de a una solución política y humanitaria negociada para las crisis del país. Seguimos siendo un socio firme del pueblo venezolano en su búsqueda por recuperar su democracia“, dijo en Twitter el alto funcionario de EE.UU.

I met with members of Venezuela's Unitary Platform to reaffirm U.S. support for a Venezuelan-led negotiated political and humanitarian solution to the country's crises. We remain a steadfast partner of the Venezuelan people as they seek to reclaim their democracy. -BAN

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) October 19, 2022